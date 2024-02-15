HSA Enerji’den N-Type güneş paneli yatırımı

HSA Enerji, yeni ünü N-Type TOPCon Mavi Çam Güneş Panelleri’ni tanıttı. Böylece HSA Enerji, 1 GW/yıl üretim kapasitesi bulunan tesislerinde gerçekleştireceği üretimle birlikte, güneş paneli sektöründe öncü olma niteliği taşıyan bu ürünle sektöre yüksek performans ve global kalitede ürünler sunmaya devam edeceğini kanıtladı.

İlk çeyrekte fabrikada üretim başlıyor

HSA Enerji, 2022 yılının sonunda aynı kampüsteki ikinci üretim tesisini de devreye alarak 2023 yılına 1 GW/Yıl üretim kapasitesi ile başlamıştı. 14 aylık bir süreçte kapasitesini 4 katına çıkaran HSA Enerji, 2024 yılının ilk çeyreğinde tam otomasyon tesislerinde makine değişikliklerini tamamlayarak Cam-Cam N-Type TOPCon güneş panellerinin üretimine başlayacak. Bu tarih itibariyle, güneş enerjisi santrallerdeki yüksek verimli çözümlere olan talebin karşılanması için önemli bir adım atılacak.

575W N-Type TOPCon ile daha yüksek verim

Ürüne ilişkin açıklamalarda bulunan HSA Enerji Pazarlama Yöneticisi Ecem Yakın, “Üretimi 575W ile başlayıp önümüzdeki dönemlerde 590W’a ulaşacak olan Cam-Cam N-Type TOPCon Mavi Çam Güneş Panelleri, yüzde 22,8’e ulaşan yüksek panel verimliliği sunuyor. 16BB TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) hücreler yüksek elektron yakalama kapasitesi sayesinde daha az ışınımda daha iyi performans göstererek yüzde 24,7 hücre verimi sağlıyor. Bu paneller, ilk yıl daha düşük LID etkisi sağlamakta ve yüzde 0,4 yıllık degradasyon oranıyla 30 yıl sonunda yüzde 87,4 verimlilikte çalışmayı garanti etmekte ve uzun vadeli performans sağlıyor.” dedi.

“Rekabet avantajı sağlayacak”

Ecem Yakın, yeni N-Type TOPCon güneş panellerinin pazar beklentilerine ilişkin şunların kaydetti: “N-Type TOPCon Mavi Çam Güneş Panelleri, yüksek çıkış gücü ve ayrışan özellikleri ile global pazarda önemli bir rekabet avantajı sağlayacak. Bifaciality (arkadan yansıyan ışığın enerjiye dönüş oranı) oranındaki artış, düşük sıcaklık katsayısı ve cam arka yüzeyi ile iyileştirilmiş dayanıklılık ürünün gelecekteki talep ve büyüme oranını artırarak HSA Enerji’nin güneş paneli üretimindeki öncülüğünü ve kararlılığını vurgulayacak.” değerlendirmesini yaptı.

“TOPCon çok hızlı gelişen bir teknoloji”

N-type hücre teknolojilerindeki çeşitlenmenin sektördeki büyümeyi hızlandırdığını vurgulayan Yakın, devamında şunları kaydetti: “Önceki hücre teknolojisi geçişleri yalnızca birkaç yıl içinde gerçekleşti. TOPCon hücre kapasitesi global pazarda, 2022’den itibaren hızlı bir şekilde artarak toplam N-Type hücre kapasitesinin yüzde 74’üne ulaşacak. TOPCon, mevcut PERC hatlarını yükseltmek için nispeten kolay ve düşük maliyetli bir seçenek sunan çok hızlı gelişen bir teknolojidir. 2025’e kadar yeni kapasite ilavelerinde lider konumda olan TOPCon hücreler, küçük bir fiyat farkına rağmen yaklaşık yüzde 5 daha iyi LCOE sunuyor. 2022’de toplam güneş paneli sevkiyatının yüzde 6’sını oluşturan TOPCon güneş panellerin pazar payının 2024’te yüzde 60’ın da üzerine ulaşması bekleniyor.”