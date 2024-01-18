Hybrid Akademi, endüstrinin eğitim ihtiyacına çözüm sunuyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

2016’da Almanya merkezli olarak kurulan Konsul Group, mühendislik ve proje yönetimi taraflarında müşterilere sunduğu çözümlere ilave olarak gelişen süreç içerisinde farklı alanlarda da markalaştı. Müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda danışmanlık, belgelendirme gibi alanlarda faaliyetlerini yürüten Konsul Group son olarak eğitim alanında da Hybrid Akademi markasıyla yeni bir atılıma imza attı. Grup şirketlerinin endüstriyel alanda birçok firmaya mühendislik hizmeti, otomasyon sistemleri, yazılım ve sertifikasyon gibi süreçlerde hizmet verdiğini ve bu sebeple ciddi bir saha birikimleri olduğunu belirten Hybrid Akademi Ortağı Harun Seyhan, “Sahadan aldığımız tecrübeler ile aslında piyasanın bizden istediği şeyleri de öngörebiliyoruz. Müşterilerimizden gelen talepler sonucu eğitim tarafında da bir akademi kurduk. 2023’ün son çeyreğinde faaliyetlerine başlayan Hybrid Akademi ile aslında sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu eğitim süreçlerini onlara sunarak başka İnsan Kaynakları olmak üzere birçok birimdeki iş yükünü hafifletiyoruz” dedi.

“165 eğitmen ile çalışıyoruz”

Firmaların ihtiyaçlarına uygun olarak eğitim programları planladıklarını belirten Sayhan, “Otomotiv sektörü odağımızda olmakla birlikte ülkemizin birçok noktasında farklı sektörlere hizmet veriyoruz. Merkezimizin yer aldığı Bursa’nın dışında İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın, Kayseri ve Gaziantep’te de faaliyet yürütüyoruz. Şu anda anlaşmalı olduğumuz 165 eğitmen ile birçok alanda eğitim verebilen bir yapıya sahibiz. Verdiğimiz eğitimleri teknik mühendislik, kalite yönetim sistemleri ve kişisel gelişim eğitimleri olarak üç ana gruba sığdırabiliriz. Firmaların ölçeklerine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak onlara en uygun eğitimleri planlamaya özen gösteriyoruz. Ayrıca ülkemizin önemli spor kulüplerinin altyapı takımlarına da sporcuların mental eğitimleri ile ilgili hizmetler veriyoruz. Bir anlamda firmaların eğitim süreçlerini dışardan yönetiyoruz diyebilirim. Bu anlamda firmaların ölçeklerine göre 3 eğitim paketi de hazırladık” diye konuştu.

“Dijital alanda yatırımlar sürüyor”

Endüstrilerin içerisine akademiler kurmaya başladıklarını söyleyen Seyhan, “Şirket içerisindeki eğitimlerin sürekliliğini önemsiyoruz. Bu kapsamda talep eden firmaların bünyesine akademiler kuruyoruz. Atölye kurulumlarından tutun eğitim programlarına kadar firmanın ihtiyacı doğrultusunda tüm sorunlarını çözebilecek yapıya sahibiz. Yenilikleri firmalara entegre etmek, güncel eğitim programlarını uygulamak ve bu alandaki endüstrinin ihtiyaçların karşılamak için çalışıyoruz. Bir yandan da işimizi geliştirmek adına yatırımlarımız devam ediyor. Eğitim ile ilgili yazılım ve dijital platform çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda altyapımızı oluşturduk. Ayrıca video ve podcast çekimlerimiz için bir ajans ile anlaşma yaptık. Demo çekimlerimiz başladı ve yılın ikinci çeyreği ile birlikte bu alanda da yayınlara başlayarak sektördeki bir açığı kapatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Seyhan ayrıca firma olarak Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında karbon ayak izi hesaplama hizmeti ve bunun yanında doğrulama hizmetini de verdiklerini, bu doğrulama hizmetini de Alman belgelendirme kuruluşu olan DAkkS'dan yetkilendirilerek yaptıklarını kaydetti.