Iberdrola, elektrik şebekelerine 45 milyar dolar yatıracak

İspanya’nın yenilenebilir enerji devi Iberdrola, perşembe günü yaptığı açıklamada gelecek üç yıl içinde 41 milyar euro (yaklaşık 45 milyar dolar) yatırım yapacağını duyurdu. Şirketin yatırımları ağırlıklı olarak elektrik şebekelerine odaklanacak.

İspanyol şirket, İtalyan rakibi Enel gibi yatırımlarının çoğunu daha istikrarlı ve öngörülebilir dönüşler getiren elektrik şebekelerine yapıyor. Iberdrola yenilenebilir enerji projelerinde ise daha yüksek getiri sağlayacak işlere seçici bir yaklaşım izliyor.