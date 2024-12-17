İş Bankası'nın Workup4Future programına 7 girişim seçildi

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, programa kabul edilen girişimler, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda ve afet önleme alanında teknolojik çözümler sunuyor.

Bankanın ana desteği ve Tenity hızlandırıcılığında gerçekleştirilen Workup4Future programının, sürdürülebilirlik odaklı startupların desteklenmesi, büyütülmesi ve ekosistemin geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Seçilen girişimlere 4 aylık teknoloji ve altyapı desteği verilecek

Banka yöneticileri, program ekibi, mentorlar ve paydaşlarının değerlendirmeleriyle tamamlanan jüri sürecinin ardından programa seçilen girişimler arasında Cognitiwe, Corpowid, ecoNow, Kfobix, Qavis, Rotomat ve Zoi Environmental Technologies yer aldı.

Bu girişimler, 4 ay süresince teknoloji ve altyapı desteği, uzman mentorlarla birebir görüşme, hedef odaklı eğitimler, iş modeli geliştirme ve ölçeklendirme imkanlarıyla desteklenecek. Ayrıca, etki ölçümü yapma fırsatının yanı sıra, Maxis Ventures, Founder One, Arya GSYF ve TİBAŞ Ventures gibi yatırımcılarla buluşma olanağı elde edecek.

Katılımcı girişimler, İş Bankası ve grup şirketleriyle Tenity'nin ulusal ve uluslararası ağları aracılığıyla müşteri kazanımı, kavram kanıtlama çalışmaları ve ürün/hizmet satışına yönelik fırsatlara erişebilecek. Girişimcilere, İş Kule Workup Alanı’nda ücretsiz ofis imkanı da sunulacak.

Workup4Future’ın ilk dönemi, doğal afetlerin yanı sıra "karbon salımının azaltılması", "sürdürülebilir şehirler" ve "erişilebilir ve temiz enerji" gibi sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik teknolojiler geliştiren 6 girişimin mezuniyetiyle tamamlanmıştı.