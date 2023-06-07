İsdemir'de toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı

İsdemir yönetimi ile Özçelik-İş Sendikası toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya vardı. İsdemir'den yapılan açıklamaya göre, İsdemir'in saat ücretli 2 bin 716 çalışanını kapsayan sözleşme görüşmeleri 6'ncı oturumda sonuca bağlandı. Görüşmelerde 68 asıl, 2 geçici olmak üzere 70 madde üzerinde anlaşma sağlandı.

28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ni anlaşmayla sonuçlandıran İsdemir, insanı merkeze alan yaklaşımı doğrultusunda çalışanlarını korumaya ve iş barışı sağlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin aynı anda uzun ile yassı çelik üretebilen tek ve en büyük entegre tesisi İsdemir, çalışanları ve paydaşları ile birlikte ülke ekonomisi için üretmeyi sürdürecek.