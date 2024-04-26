İSDEMİR’den 79,5 milyon dolarlık yeni yatırım

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden İskenderun Demir ve Çelik (İSDEMİR), yeni yatırımı Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi'ni (İkiz tip RH-OB) düzenlenen törenle devreye aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, İsdemir, demir-çelik sektöründe yaşanan hızlı dönüşüme uyum sağlamak için yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, 1 milyon 200 bin ton/yıl üretim kapasitesine sahip Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi için 79 milyon 500 bin dolarlık yatırım gerçekleştirdi.

Üst düzey kalitede temiz çelik üretim kabiliyetine sahip yeni tesisin konumu simülasyon çalışmalarıyla tespit edildi. Tesis için en uygun yer olarak belirlenen Tandiş Bakım ve Hazırlama Tesisi'nin boşaltılabilmesi için başka bir bölgede yeni Tandiş Bakım ve Hazırlama Tesisi kuran İsdemir, ardından Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi Yatırım Projesi'nin inşa çalışmalarına başladı.

Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi'nin ana mühendislik, proses mühendisliği ve teknolojik ekipmanlarının temini dışında kalan inşaat ve montaj işleri, toz toplama sistemleriyle su sistemlerinin kurulması gibi tüm inşa çalışmaları yerli firmalar tarafından gerçekleştirildi.

Erdemir Mühendislik'in tüm departmanlarıyla dahil olduğu projenin önemli kilometre taşlarından RH-2 İstasyonu'nda sıcak testleri 25 Mart'ta başlarken, istasyonda bugüne kadar 30 döküm gerçekleştirildi.

Soğuk testlerin devam ettiği RH-1 İstasyonu'nda ise, testlerin tamamlanmasının ardından haziran ayında üretime başlanması planlanıyor.

İkiz Tip Gaz Giderme (RH-OB) Tesisi'nin tam kapasite devreye girmesiyle birlikte İsdemir, çeşitli kalitelerde üst düzey çelik kalitelerini de ürün portföyüne ekleyecek.