Kahve Dünyası, 23 Nisan’ı bu yıl da Hatay’da kutladı

Türkiye’nin en büyük kahve zincirlerinden Kahve Dünyası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bu yıl da depremzede çocuklarla birlikteydi.

Kahve Dünyası'nın 30 gönüllüsü, Hatay'ı ziyaret ederek, İskenderun Limanı’ndaki Süheyla Sultan ve Rauf Bey gemileri ile Antakya'daki konteyner kentlerde 4 gün boyunca Sosyal Oyun Sokakta ve Sokak Sanatları Derneği’yle (S.O.S) 23 Nisan’ı kutladı.

Sirk gösterileri ve palyaçolarla eğlenen çocuklar, Kahve Dünyası gönüllülerinin dağıttığı neşeli dondurmalarla bayramın tadını çıkardı.

Etkinlikler kapsamında 20 Nisan’dan 23 Nisan’a kadar Antakya’da çeşitli konteyner kentlerde S.O.S ekibi ile çocuklarla buluşan Kahve Dünyası gönüllüleri minik hediyeleri ve dondurmalarıyla çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu.