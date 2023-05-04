Kahve.com, taze kavrulmuş kahve aboneliği ile pazarda öne çıkacak

Tüketicileri 70’ten fazla kahve çeşidiyle buluşturan Kahve.com, müşterilerden gelen talep ile taze kavrulmuş Türk kahvesi aboneliği servisi başlattı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ve seçtikleri kahve çekirdeklerini kendine has kavurma teknikleri ile kavurduklarını bildiren Kahve.com kurucusu Levent Aktaş, Türkiye ve komşu ülkelere üretim ve dağıtım yapan bir firma olduklarını söyledi. Ana odaklarının en taze ve kaliteli kahveyi tüketicilerle buluşturmak olduğunu belirten Aktaş, “Dijital kanallarda, pazar yerlerinde ve zincir mağazalarda kaliteli kahve ihtiyacını karşılayıp ürünlerimizi olabildiğince ulaşılabilir fiyatlarla taze olarak sunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda ikonik tasarımlarıyla Kanadalı Grosche ve İtalyan baristaların tercihi Caffe Borbone markalarının da Türkiye ve Avrupa distribütörlüğünü yapıyoruz” dedi.

Kendilerini çok sık yenileyen ve teknolojiyi yakından takip eden bir firma olduklarını ifade eden Aktaş, bu yıl hedefledikleri birçok projeyi hayata geçirdiklerini duyurdu. Üretim teknolojilerini ve omni channell stratejileri kapsamında iletişim kanallarını sürekli yenilediklerini aktaran Aktaş, “Kaliteli kahveye, taze ve ulaşılabilir fiyat politikası ile daha fazla kişiye ulaştırabilmek için whatsapp üzerinden satış projesi üzerinde çalışmalara başladık. Müşterilerimizden gelen talepler üzerine çok yakın bir zamanda taze kavrulmuş kahvede abonelik uygulamasını devreye aldık. Taze kahveye önem veren müşterilerimiz artık, kahvesini ve gönderim sıklığını seçerek, daha uygun bir fiyat ile ulaşabiliyor. Özellikle taze kavrulmuş Türk kahvesi aboneliği pazarda fark yaratacak bir servis olacak” diye konuştu.

Farklı satış kanalları ve mağazalaşmaya çalışıyor

Türkiye’de evlere kahve satışı yapan önemli markaların da tedarikçisi olduklarını bildiren Aktaş, bu yıl fark yaratan bir mağazalaşma ve evlere sıcak kahve satışının önemli odak alanları arasında olduğunu söyledi. Bu doğrultuda yaptıkları çalışmaları neticelendirmeyi planladıklarını aktaran Aktaş, “Filtre kahve pazarındaki büyümeye rağmen Türkiye’de kahve pazarının önemli bir bölümü Türk kahvesi tüketicisi. Mevcutta çok beğenilen Türk kahvemizi önümüzdeki aylarda 100 gram olarak pazara sunmaya başlayacağız. Ayrıca Türkiye’de uluslararası akreditasyonu olan ECOCERT organik sertifikasyon şirketinin kontrolü altında, sertifikalı organik kahve veren tek firmayız. Bilinçli tüketici hiçbir katkı maddesi bulunmayan organik kahvemize yoğun ilgi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Yıllık 500 ton kahve işleme kapasitesi bulunuyor

Fabrikalarının yıllık 500 ton kahve üretme ve ambalajlama kapasitesine sahip olduğunu açıklayan Aktaş, beş yıllık büyüme stratejileri kapsamında hem üretim modellerini hem kapasitelerini artırma planlarının bulunduğunu duyurdu. Bugüne kadar kendi markaları özelinde üretim yaptıklarını ve bilinen dünya markalarından gelen private label üretimin öncelikleri olmadığını dile getiren Aktaş, önümüzdeki dönemde bu alanda da farklı yaklaşımlar planladıklarını söyledi.

Türk kahvesini Moliendo markası ile tüketicilerle buluşturacak

Geçen yıl dolar bazında çift haneli büyüdüklerini ve bu yıl da dağıtım kanallarını büyütme planlarıyla beraber yüzde 100 büyüme hedeflediklerini açıklayan Aktaş, “İhracatta Rusya, Almanya ve Arap Yarımadası tarafında faaliyetlerimiz sürüyor. Almanya’ya kahve ve kahve ekipmanı ihracatı yapmaya başladık. Bu yıl buradaki pazarımızı büyütmek önceliklerimizden. Yine Kahve.com olarak dijital dünyanın avantajlarıyla büyüyoruz. Son dönemde yükselen e-ticaret alanındaki büyümeyi çok önceden görerek yatırımlarımızı buna göre yaptık. Öte yandan HORECA pazarına da kısa süre önce yeni bir ürün sunduk. HORECA sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Moliendo Caffe Creme fiyat performans ürünü olarak pazarda yerini aldı. Türk kahvesinde pazar payımızı artırmak 2023 önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda Türk kahvesi pazarının lokomotif ürünü 100 gram Türk kahvesi artık Moliendo markası ile tüketicilerle buluşacak” dedi.

Diğer yandan sektörde yaşanan problemlere de değinen Aktaş, ekonomideki çalkantılar, hammaddeye ulaşım zorluğu ve döviz bazlı artışların yanı sıra rekabetin de üreticileri zorladığını vurguladı.