Kale Seyahat, ‘100 Kadın çalışan’ taahhüdünü gerçekleştirdi

EKONOMİ/BURSA

Kale Seyahat, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü anısına kadın çalışan sayısını en az 100 kişiye çıkarmayı planlamıştı. Firma 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programı kapsamında bu hedefi gerçekleştirdiklerini duyurdu. Otobüs şoförleri, kabin ekibi, bilet satış personeli, muhasebe, insan kaynakları ve şirket yönetiminde birçok görevde kadınların yer aldığını belirten Kale Seyahat Satış ve Pazarlama Direktörü Erhan Güler, “Bu inisiyatif, sadece şirket içinde cinsiyet eşitliğine doğru önemli bir adımı temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda Kale Seyahat'in iş yerinde çeşitlilik ve kapsayıcılığa olan bağlılığını da yansıtıyor. Geleneksel olarak erkek egemen rollerde eşit fırsatlar sunarak, şirket tüm sektöre örnek teşkil ediyor. Çeşitliliğin gücüne ve operasyonlarımızdaki kadın çalışanların değerli katkılarına inanıyoruz. Kadınların gününü bu anlamlı şekilde kutlayarak, kadın çalışanlarımızın başarılarını onurlandırıyor ve herkesin gelişebileceği bir ortamın oluşturulması konusundaki taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz" dedi.