Kaller Türkiye lansmanı Bursa’da yapıldı

EKONOMİ/BURSA

Yaklaşık 20 yıl önce sac metal ve plastik kalıplarına yönelik otomotiv ve beyaz eşya gibi sektörlerin standart kalıp malzemeleri ihtiyaçlarını yerli üretim ile karşılamak üzerine kurulan BKM Bursa Kalıp Merkezi 2023 yılı itibari ile ülkemizdeki satış temsilciliğine başladığı Kaller ile önemli bir organizasyona imza attı. Bursa’da gerçekleşen Kaller Türkiye lansmanında sektörde yer alan OEM’lere, kalıp üretimi gerçekleştiren ve seri parça imalatı yapan firmalara, gazlı kalıp yayları ile ilgili güvenlik önlemleri, uygulama örnekleri ve Kaller’in yeni nesil ürünleri ile ilgili bilgiler aktardı. Lansmanda ayrıca OEM, Tier 1 ve Tier 2 temsilcileri ile geniş katılımlı bir organizasyon düzenlenirken parça üretimlerini daha verimli ve güvenli hale gelmesi için tasarımcıların, üreticilerin dikkat etmesi gereken hususlar konusunda paylaşımlar yapılarak, interaktif bir etkinlik gerçekleştirildi. Kaller ve BKM Bursa Kalıp Merkezi’nin gerçekleştirdiği organizasyonda kalıplarda kritik öneme sahip gazlı kalıp yayları konusunda teknik destek, yerinde servis ve hızlı tedarik gibi hizmetler ön plana çıkarıldı.