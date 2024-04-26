Kalyon İnşaat, Romanya’da üstlendiği boru hattının inşasına başladı

Mehmet KAYA / CALARAŞİ-DRAGALİNA

Romanya’nın SNTGN Transgaz şirketinin Karadeniz’deki gaz sahalarındaki ilave artışın Romanya’nın iç kesimlerine ulaştırılmasını içeren projede ihale 2020 yılında yapılmıştı. Kalyon Holding’den verilen bilgide, yapılan görüşmeler sonucunda Haziran 2023’te inşaata başlama talimatının verildiği kaydedildi. İnşaatın başlaması nedeniyle Romanya’da ilk boru indirme töreni gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu katıldı.

“Ticaret hacmini 12 milyar dolara çıkarmak istiyoruz”

Cevdet Yılmaz törende yaptığı konuşmada, iki ülkenin stratejik müttefiklik ilişkisi içinde olduğunu belirterek “Türk müteahhitlik firmaları her zaman kazan-kazan şeklinde iş yapmıştır. Devletler arasındaki ilişkilerimiz de böyle” dedi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 12 milyar dolara çıkmasının beklendiğini, Türk firmaların 7,5 milyar dolarlık doğrudan yaptırımı olduğunu ve 11 milyar dolarlık müteahhitlik iş üstlenimi olduğunu hatırlatan Cevdet Yılmaz, “Bu rakamlar önemli ancak Sayın Romanya Başbakanı ile görüştük bunu çok daha ileri taşıma isteğimiz var. Mayıs ayında Sayın Başbakan’ı Türkiye’ye bekliyoruz. Bu ziyaretlerle ekonomik olarak geldiğimiz noktayı çok daha ileri taşımak istiyoruz” dedi.

Cevdet Yılmaz, iki ülke iş insanlarını ortak yatırımlar yapmaya çağırdı.

“Bölge için önemli bir proje”

Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu da yaptığı konuşmada Romanya’nın yoğun bir yatırım aşamasında olduğunu belirtti. Karadeniz’de gaz üretiminin artışının ardından, Romanya ve diğer bölgelere erişiminin gündeme geldiğini ve projenin oluşturulduğunu, kendisinin de şahsen bütün aşamalarda görev yaptığını belirten Neacşu, “Bölge için önemli bir proje. Romanya’nın doğalgaz üretimi yanında, yenilenebilir enerjide de büyük potansiyeli var” dedi. Romanya Başbakan Yardımcısı, boru hattı projesinde iki ülke şirketlerinin iyi bir işbirliği örneği sergilediğini belirterek, başka ülkelerde de işbirliği yapmaya davet etti.

İnşaat projesini gerçekleştiren Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu da törendeki konuşmasında, çok sayıda firma ile birlikte çalışacaklarını belirterek, Türkiye’nin bu alandaki mühendislik gücünün de sergileneceğini söyledi.

Transgaz Genel Müdürü Ion Sterian da Haziran 2024’te inşaatın tamamlanmasını planladıklarını belirterek, Romanya’nın Türkiye ve Yunanistan’ın da dahil olduğu gaz işbirlikleriyle önemli bir doğalgaz merkezi olma yolunda ilerlediğini, inşasına başlanan doğalgaz boru hattı ve Romanya gaz üretiminin Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri için de önem taşıdığını belirtti.

Doğalgaz boru hattı projesi 500 milyon Euro tutarında

Transgaz-Kalyon Holding Karadeniz Podişor Doğalgaz Boru Hattı Projesiyle, Transgaz’ın Karadeniz sahasındaki üretim kapasite artışıyla elde edilen gazın ülkenin iç kesimlerine taşınması ve mevcut şebekeye verilmesi sağlanacak. Projenin ana yüklenicisi ise uluslararası ihaleyi kazanan Kalyon Holding şirketi Kalyon İnşaat oldu. Toplam 308 kilometrelik projenin yatırım tutarının 500 milyon Euro dolayında olacağı belirtildi. Doğalgaz boru hattıyla yıllık 12 milyar metreküp doğalgaz iletilebilecek. Proje, Avrupa Birliği tarafından Ortak Fayda Listesinde bulunuyor. Proje kapsamında kullanılacak 100 bin ton çelik boru tedarik edileceği, bunun büyük kısmının da Türkiye’den alınacağı kaydedildi.