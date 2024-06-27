Kapasiteyi 5 kat artıran Küpeliler’de hedef ihracat

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’in en köklü şirketlerinden Küpeliler, yeni sunta fabrikasını 125 milyon Euro’luk yatırımla devreye almaya hazırlanıyor. Temmuz ayında üretime geçmeyi planladıklarını açıklayan Küpeliler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nadir Küpeli, mevcut üretim kapasitesini 5 kat artıracaklarını söyledi.

Eskişehir’de 1980 yılında inşaat malzemeleri ticareti yapmak amacıyla kurulan Küpeliler, bugün birbirine entegre yedi ayrı iş kolunda faaliyet gösteriyor. Çimento, sunta, OSB levha, ambalaj, hazır beton, madencilik ve inşaat alanlarında hizmet veren firma, üretime yaptığı teknoloji yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni sunta fabrikalarını devreye almaya hazırlandıklarını açıklayan Küpeliler A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nadir Küpeli, EKONOMİ Gazetesi Eskişehir Temsilcisi Ali Baş’ı yapımı devam eden tesislerinde ağırlayarak fabrikanın özelliklerini ve gelecek hedeflerini anlattı.

Yaklaşık 146 bin metrekarelik alan üzerinde sunta ve suntalam üretimi yapan fabrikalarında 100’den fazla kişinin istihdam edildiğini belirten Nadir Küpeli, yapılacak yenileme çalışmaları sonrası, dijitalleşme ve Endüstri 4.0 teknolojisi ile yüksek kaliteli imalat gerçekleştirerek, rekabet güçlerini artıracaklarının altını çizdi. Günlük 277 metreküp üretim yaparken 125 milyon euroluk yatırımla bu kapasiteyi 5 kat artırarak 1500 metreküpe çıkacaklarını dile getiren Küpeli, çalışan sayısının ise 150’ye ulaşacağını aktardı.

İhracatta yakın coğrafyaya odaklanacak

Temmuz ayında üretime başlayacakları yeni tesisleriyle üretim maliyetlerini de aşağıya çekeceklerini kaydeden Nadir Küpeli, sözlerine şöyle devam etti: “Mevcut fabrikamızda birçok iş personelin tecrübeleri ve müdahalesiyle yürüyorken yeni üretim tesisimizde her şey otomasyonla çalışacak. Bunun yanı sıra pazarda kabul gören ölçülerde üretim gerçekleştireceğiz. Böylece fire oranını da oldukça azaltmış olacağız. Hali hazırda 8 mm kalınlığında sunta üretiyorken yeni fabrikamızın devreye alınmasıyla birlikte 4 mm’ye kadar üretim yapabileceğiz. Tüm bu tasarruflar üretim maliyetlerimizi aşağıya çekecek. Ayrıca kısa vadede ihracat planlarımız da mevcut. Yakın coğrafyayı odağımıza aldık.”

Westboard markasıyla üretim yaptıkları Kütahya Gediz’de bulunan OSB levha fabrikalarıyla ilgili de bilgiler paylaşan Küpeli, Türkiye’nin en modern ve en yüksek kapasiteli tesislerinden birine sahip olduklarını söyledi. OSB levha ihracatında Avrupa Birliği ülkelerine yoğunlaştıklarını belirten Küpeli, İngiltere’de bir temsilcilik açmak için görüşmeleri sürdürdüklerinin altını çizdi.