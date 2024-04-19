Karadeniz Holding'den Sierra Leone'deki elektrik kesintisi hakkında açıklama

Karadeniz Holding'den yapılan açıklamada, Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'deki elektrik ihtiyacının yüzde 80'inin 2018'den bu yana holdingin yüzer enerji santrali alanında faaliyet gösteren Türk firması Karpowership tarafından karşılandığı belirtildi.

Uzun zamandır ödemelerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle yakıt tedarikinde sorun yaşandığına işaret edilen açıklamada, 16 Nisan'da elektrik arzının geçici süreyle düşük seviyeye indirildiği ifade edildi.

Açıklamada, yüzer enerji gemilerinde elektrik üretimi için en önemli kalemin yakıt tedariki olduğu vurgulanarak, holdingin 40 adet yüzer enerji gemisiyle dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Sierra Leone'deki yetkililerle ödeme sorununu çözmek için uzun süredir görüşmelerin yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkenin içinde bulunduğu durumu da göz önüne alarak yetkililere indirimler ve uzun vadeler sunmamıza karşın maalesef uzun zamandır herhangi bir ödeme alamadık. Ödenmemiş borçlar sebebiyle yakıt tedarikçilerimizden elektrik üretimi için gerekli olan yakıtı alamıyoruz. Bu nedenle Sierra Leone'deki operasyonlarımızı, ülke yetkililerinden gerekli ödemeyi alıp yakıt tedarikçilerimize iletene dek, geçici bir süre için minimuma indirmek zorunda kaldık."

Hastane ve okullara elektrik verilmeye devam ediliyor

Ülkedeki acil ihtiyaçların karşılanması, hastane ve okul gibi kritik öneme sahip kurumların faaliyetine devam etmesi için düşük seviyede üretimin devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kararı alırken çok zorlandığımızı belirtmek isteriz. Ödemelerde uzun süredir aksaklıklar söz konusuydu ancak Karadeniz Holding olarak ortaya çıkan mali yükü bugüne kadar üstlendik ve elektrik üretmeye devam ettik. Gelinen noktada yakıt tedarik edilemez hale geldiği için bu kararı almak zorunda kaldık. Karpowership olarak Afrika'nın ve dünyanın birçok ülkesine ekonomik ve güvenilir elektrik ulaştırmanın bize yüklediği sorumluluğun farkındayız. Şirket olarak insani yaklaşımımız, operasyonumuz olan tüm ülkelerde hayata geçirdiğimiz ve temelinde on binlerce kız çocuğuna verdiğimiz eğitim burslarının yer aldığı kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizde kendini gösteriyor. Buna ek olarak, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen sarsıcı depremin hemen ardından deprem bölgesine gönderdiğimiz iki adet yüzer yaşam kenti, Lifeship, bugün hala deprem bölgesinde görev yapmakta, binden fazla aileyi ve bine yakın öğrenciyi misafir ediyor."