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KARDEMİR'e alınacak 300 işçi kurayla belirlendi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçi kadrosunda istihdam edilecek 300 kişi için kura çekimi töreni düzenledi.

Haber Merkezi
AA
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KARDEMİR'in alacağı 600 işçiden 300'ünün belirlenmesi için Yeni Mahalle Spor Salonu'nda kura çekini düzenlendi.

Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğüne müracaat eden ve istenen şartları taşıyan adayların davet edildiği törende konuşan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, fabrikanın ülke için çok önem arz ettiğini, her geçen yıl büyüdüğünü söyledi.

Kura çekimine katılan işçi adaylarına başarı dileyen Demir, işçi alımlarının hakkaniyetli olması için 2021 yılından itibaren noter huzurunda kura çekimi yapıldığını anımsattı. Noter huzurunda yapılan çekilişte, işçi statüsünde istihdam edilecek kişiler belirlendi.

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