Lastikcim.com kış için özel kampanya başlattı

Kış mevsimi yaklaşırken, araç sahiplerinin güvenli bir sürüş için kış lastiklerine geçme zamanı geldi. Türkiye’de 1 Aralık’ta ticari araçlarda zorunlu hale gelecek olan kış lastiği kullanımı, yalnızca trafik kurallarına uyum sağlamakla kalmıyor, araç sahipleri için de can güvenliği ve aynı zamanda güvenli bir yolculuk için kritik bir adım oluyor. Ancak bu geçiş süreci, iş yoğunluğu, doğru lastik seçimi ya da montaj gibi konular nedeniyle birçok sürücü için zahmetli bir hale gelebiliyor. Lastikcim.com kış aylarına özel kampaya başlattı.

Aracına en uygun lastiği seçmek isteyenler, Lastikcim.com’un kullanıcı dostu arayüzü sayesinde 50’den fazla markanın yüzlerce modelini karşılaştırabiliyor. Lastik seçimini yaptıktan sonra, sürücüler kendilerine en yakın montaj noktasını belirleyip kolayca randevu alabiliyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki 500’den fazla montaj noktasında sunulan bu hizmet, zamandan tasarruf etmek isteyenler için ideal bir çözüm.

7 Derecenin altına dikkat!

Soğuk hava, kaygan yollar, kış koşullarına uygun olmayan lastikler… Trafik güvenliği için büyük bir risk oluşturan bu faktörler, kış lastikleriyle güvenli hale geliyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, uzmanlar sürücüleri 7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında kış lastiği kullanımı konusunda uyarıyor. Kış lastiklerinin özel kılcal desenleri ve özel hamur yapısının, soğuk, buzlu ve karlı hava koşullarında yola daha iyi tutunma sağladığı belirtiliyor. Sürücüler için sadece kar yağışını beklemek büyük bir risk teşkil ederken, 7 derecenin altına düşen sıcaklıklarda yaz lastiklerinin yeterli performansı gösteremediğine dikkat çekiliyor.

Ahmet Erkan: Müşteri güvenliği bizde ön planda

Kış lastiğinin çok önemli olduğunu belirten ve mevsimsel lastik seçiminde rehberlik sunduklarını belirten Lastikcim.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Ahmet Erkan, “Değişen iklim koşulları ve araç segmentleri, kış lastiklerine olan ihtiyacı her zamankinden daha fazla artırıyor. İdeal yol tutuşunun ve performansın sağlanabilmesi için hava koşullarını dikkate alarak mevsiminde en uygun lastiği seçmek son derece önemli. Lastikcim.com olarak, müşterilerimize en kapsamlı ürün seçeneklerini sunarken, onların güvenliğini en üst düzeyde tutmayı hedefliyoruz. Uçtan uca dijitalleşen, eşsiz ve hızlı müşteri memnuniyeti hizmetlerine öncelik vererek, doğru lastik seçimi konusunda rehberlik sunuyor ve kapsamlı hizmetlerimizle sektördeki liderliğimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Amacımız, her sürücünün zorlu kış koşullarında güvenle yola çıkmasını sağlamak ve aracına en uygun lastikle yakıt tasarrufu sağlayarak hem ekonomiye hem de sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktır. Hem kendi güvenliğiniz hem de aracınızın emniyeti için kış lastiğine geçişi ertelemeyin, asla ihmal etmeyin” diye konuştu.

Lastikcim.com, tüketicilerine peşin fiyatına 6 taksit, 36 aya varan finansman imkânı ve birçok kampanya avantajı sunuyor. Michelin, Goodyear, Pirelli, Hankook, Continental, Lassa, Bridgestone, Petlas başta olmak üzere 50’nin üzerinde markanın ürünleri, uçtan uca teknolojik altyapı ile tüketicilerle buluşuyor.