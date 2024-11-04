HSA Enerji, Jinko Solar güneş panellerinin üretimine başlıyor

İZMİR / EKONOMİ

Manisa'da bulunan üretim tesislerinde uluslararası standartlarda güneş paneli üretimi gerçekleştiren HSA Enerji, güneş paneli konusunda dünyanın önemli üreticilerinden biri olan Jinko Solar ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. 19-21 Haziran tarihlerinde Münih, Almanya'da düzenlenen Intersolar Europe fuarında gerçekleştirilen bu anlaşma ile HSA Enerji, Jinko Solar güneş panellerini de ürün yelpazesine ekleyerek 2025 yılında N-Type TOPCon 620W gücündeki Jinko Solar güneş panellerinin yerli üretimine başlayacak.

Jinko Solar, güneş enerjisi sektöründe dünya genelinde marka bilinirliği en yüksek firmalardan biri ve uluslararası pazarda güçlü bir konuma sahip. 2021’den bu yana yine sektörün en önemli oyuncularından biri olan JA Solar ile iş birliği yürüten HSA Enerji, yeni anlaşması ile Türkiye'de yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir adım atarak uluslararası markaların yerli üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Firma, JA Solar ve Jinko Solar gibi iki dünya devi Tier-1 üreticiyi aynı çatı altında buluşturarak, Türkiye’nin güneş paneli üretimindeki bilgi birikimini artırmayı ve güneş enerji santrallerinde kullanılan panellerin en yüksek kalite ve uluslararası standartlarda üretilmesini sağlamayı hedefliyor. HSA Enerji'nin Manisa'daki tesisleri, dünyada JA Solar ve Jinko Solar gibi Tier-1 üreticilerin aynı kampüste üretim yaptığı tek üretim merkezi olarak öne çıkıyor.

“Türkiye’nin teknolojide öncü olmasına katkı sunacağız”

Jinko Solar ile gerçekleştirdikleri stratejik iş birliği anlaşmasının, üretim kapasitelerini ve teknolojik altyapılarını önemli ölçüde güçlendireceğini anlatan HSA Enerji Satış ve Pazarlama Direktörü Mehmet Aybaş, “2025’te başlayacağımız 620W gücündeki N-Type TOPCon güneş panellerinin yerli üretimi, Türkiye'nin enerji sektöründeki inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını destekleyerek, ülkemizi uluslararası enerji piyasasında daha rekabetçi bir konuma taşıyacak. Manisa'daki tesislerimizde üreteceğimiz bu yüksek verimli güneş panelleri ile Türkiye’nin teknoloji öncülüğüne katkı sunacağız. Anlaşma Türkiye'nin dünya çapında yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir oyuncu olma hedefini destekliyor. HSA Enerji olarak, dünya standartlarında üretim kapasitemiz ve teknolojik yeniliklerimiz ile geleceğe sağlam adımlarla ilerliyoruz” dedi.