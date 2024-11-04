Manavgat, zeytinde markalaşmak için harekete geçti

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi işbirliği ile ilki gerçekleştirilen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali’nde markalaşma, pazarlama ve üretici sorunları tartışıldı.

Manavgat Belediye Başkanı tıp doktoru Niyazi Nefi Kara, Manavgat’ın tarım ve turizmde Antalya’nın en önemli ilçe konumunda olduğunu, son yıllarda ilçede zeytin üretiminin arttığına dikkat çekti. Manavgat’ta yetişen 11 zeytin çeşidi olduğunu belirten Kara, şunları kaydetti:

‘’Manavgat’ta yıllık 50 bin ton zeytin, 10 bin ton zeytinyağı üretimi yapılıyor. İlçemizde 11 adet zeytinyağı fabrikası var. Zeytini artık endüstri haline getirmeliyiz. ‘Manavgat’ta da zeytin var’ dedirtmeliyiz. Ülkemiz zeytinyağı üretiminde Dünyanın en önemli yerinde bulunuyor. Ancak bu konuda markalaşamıyoruz. Avrupalı zeytinyağımızı tankerlerle varillerle satın alıyor, kendi markasını koyuyor. Yeniden pazarlıyor. Artık Manavgat ilçesi ve üretici olarak kendi markamızı yaratmalıyız. Bu konuda belediye olarak öncülük yapmak istiyoruz.’’

Uluslararası Tarım Derneği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel de, zeytin markalaşmasında uluslararası adım atılması gerektiğini söyledi. İklim krizi yaşandığını, orman yangınlarına karşı zeytinin daha dayanıklı olduğunu vurgulayan Özel, hem Antalya hem de ülke genelinde susuzluk sorunu yaşandığını, ancak çok fazla su tüketen popüler tropik meyve üretiminin arttığına dikkat çekti. Özel, şöyle devam etti:

‘’Antalya bölgesi mikroklima bakımından çok önemli bir yerde bulunuyor. Ne ekerseniz yetişiyor. Son yıllarda popüler, avokado, ejder meyvesi ve buna benzer tropikal meyve ürün yetiştiriciliği hızla artıyor. Bunlar Antalya’nın endemik bitkilerine ve üretimine zarar veriyor, su kaybına yol açıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, üreticiye tohum, fidan ve enerji desteği ile kapalı sulama konularında her zaman destek veriyoruz. 2024 yılında sadece üreticinin enerji gideri için 85 milyon lira destek verdik.’’

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ise Antalya’nın ilçelerinde en fazla zeytin ve zeytinyağı üretiminin Manavgat’ta yapıldığını belirtti. Üreticin sorunları ve talepleri olduğun ifade eden Metin, ‘’Bölgemizde büyük bölümü endemik olmak üzere 11 çeşit zeytin var. Manavgat zeytinyağının markalaşması için harekete geçtik. Markalaşma için turizm sektörünü de bu çalışmanın içine almalıyız. Akdeniz’in incisi zeytine sahip çıkmalıyız. Manavgat’ta 2 milyon adet zeytin ağacı ve fidanı var. Zeytin üretimi artıyor, bundan sonra pazarlama ve markalaşma için çalışmalıyız’’ dedi.

Antalya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Nazif Alp de Türkiye’de 4 milyon olan çiftçi sayısının 2 milyona kadar düştüğünü söyledi. Çiftçiyi mutlaka tarlada tutulması gerektiğini dile getiren Alp, şöyle konuştu:

‘’Tarım yoksa canlının yaşama şansı da yok. Tüm belediyeler, kurumlar devlet tarıma sahip çıkmalı, destek vermeli. Çiftçiye her gün madalya taksanız yeterli olmaz. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarıma, çiftçilere önemli destek veriyor. Herkes tarıma destek vermeli, tüketici de destek olmalı. Çiftçi 8-10 milyon lira istemiyor, ayakta kalmak istiyor. Girdi fiyatları 50 kat arttı.

Festival etkinlikleri kapsamında Saraçlı köyünde 2 bin 500 yıllık geçmişi bulunan Orakanda antik kentinde kullanılan kaya (taş) değirmenlerde üretici kadınların ilkel yöntemlerle yapılan soğuk sıkım zeytinyağı tadımı yapıldı. Köyde bulunan 650-700 yıllık tahmin edilen anıt zeytin ağacı da koruma altına alındı.

Festivalde, tarım yazarı Mine Ataman moderatörlüğünde düzenlenen çalıştayda panelde akademisyenler tarafından “Zeytin ve Zeytinyağında Kalite”, “Zeytin ve Zeytinyağında Coğrafi İşaret, Markalaşma ve Pazarlama” ile “Zeytinyağının Gastronomideki Yeri ve Önemi” konuları ele alındı.

Festivalin ikinci gününde ise gazeteci Meliha Okur moderatörlüğünde NBE EKONOMİ gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Uluslararası Tarım Derneği Başkanı Seda özel ve dernek yönetim kurulu üyesi Yasemin Arslan, zeytincilikte üretici, işgücü sorunları ve çözüm önerileri ile zeytincilikte tağşiş, pazar, ihracat sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı.