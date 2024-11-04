Turmet Madencilik, otomasyon yatırımıyla verimliliği artıracak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Seramik sektöründe katma değerli ara ürünlerle güçlü bir konuma sahip olan Turmet Madencilik, geniş ürün yelpazesi ve yüksek üretim kapasitesiyle sektöre yön vermeye devam ediyor. Eskişehir’deki iki maden ocağı ve iki fabrikasında granül ve mikronize kalsit, dolomit gibi endüstriyel minerallerin üretimini gerçekleştirdiklerini belirten Turmet Madencilik Genel Müdür Yardımcısı Umut Rallas, toplamda 60 kişilik uzman kadrolarıyla hizmet verdiklerini söyledi.

Müşterilerin ihtiyaçlarına göre farklı ambalaj seçenekleri sunduklarını ve kendi araçlarıyla lojistik hizmeti sağladıklarını kaydeden Rallas, “Seramik sektörüne yönelik uçtan uca çözümler sunuyoruz. Yüksek mukavemetli yapıştırıcı ve derz dolgu ürünlerimizle sektörde güçlü bir konuma sahibiz. Fabrikalarımızda hem granül hem de mikronize ürün üretimini gerçekleştirdiğimiz üretim hatlarımızla ve tane boyut ölçümünü uluslararası normlarda yapabildiğimiz laboratuvarımızla entegre bir şekilde üretim yapmaktayız. 85 bin ton ile 225 bin ton arasında değişen yıllık kapasitemizle oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. 1 mikrondan 5 milimetreye kadar her boyutta imalat yapabilme kapasitemiz ve esnek üretim kabiliyetimizle seramik sektöründe önemli bir tedarikçi konumunda bulunuyoruz” diye konuştu.

Avustralya’dan Hindistan’a Katar’dan Gana’ya kadar 20’nin üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını açıklayan Rallas, özellikle Afrika, Arap ülkeleri ve Doğu Avrupa pazarlarına odaklandıklarını söyledi. Pandemi sonrası tedarik zincirinde yaşanan çeşitlenme sürecinde bu pazarlara yönelik yeni iş birlikleri geliştirdiklerini aktaran Rallas, 2024 yılı içerisinde mevcut tesislerinde verimliliği artırmak amacıyla otomasyon yatırımlarına hız verdiklerini dile getirdi. Bu kapsamda yüzde 40 oranında tamamlanan otomasyon yatırımıyla verimlilik çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Rallas, “2026 yılına kadar yeşil dönüşüm ve dijitalleşme süreçlerini tamamlamayı hedefliyoruz. Eskişehir'de karbon ayak izi ölçümünü yaptıran ilk madencilik firmayız. Üretim süreçlerimizde "yeşil düşünceyi" tüm aşamalara entegre ediyoruz” dedi.

Seramik sektörüne destek çağrısı

Türkiye’de seramik sektörünün katma değerli ürünler üretme potansiyeline sahip olduğunun ve bu potansiyelin ihracat ile değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Umut Rallas, “Türk sanayisinin katma değerli sektörlerinin başında gelen seramik sektörü üreticilerinin, koşullar ne olursa olsun üretime ve yatırımlara devam etmeleri ülkemiz açısından çok değerli. Bu noktada özellikle ihracata yönelik desteklerin artırılması ülkemiz ihracatındaki çarpan oranını yükseltecektir. Sadece son ürün olarak değil, son ürüne değer katan ara ürün üretimlerinin de aynı kapsamda değerlendirilmesi ve katma değerin kaynağında yaratılmasının önemini de bir kez daha vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.