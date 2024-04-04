‘Koçluk, hayat boyu öğrenme ve insanın kendini keşfetme yolculuğudur’

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Kısaca eğitim ve kariyer yolculuğundan bahseden Elvin Soyiç Koçluk-Eğitim-Danışmanlık Kurucusu Elvin Soyiç, "Girne Amerikan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü mezunu olarak iletişimin önemine olan inancımı pekiştirdim. Daha sonra London School of Economics Üniversitesi'nde yüksek lisans hazırlık programına başladım ve sonrasında Regent's Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Bölümü yüksek lisansımı tamamladım. Profesyonel iş yaşamıma aile şirketinde çalışarak başladım, bu deneyim kurum içinde aile bireyleri ile çalışma tecrübesini kazandırdı. İş hayatımda iletişim sektöründe ajanslarda çalışarak iletişim stratejisi ve planlaması, kalite yönetim sistemi ve kriz yönetimi gibi konularda yaklaşık 11 yıllık tecrübe edindim" şeklinde konuştu.

Soyiç ayrıca, "Tüm bu süreç sonunda içimde hep var olan yaşam boyu öğrenme, pozitif bakış açısına sahip olma ve öğrendiklerimi başkaları ile paylaşma isteğinin farkına vardım. 'Bu isteği nasıl daha etkili bir şekilde kullanabilirim?' sorusuyla araştırmaya yöneldim. Bu arayışım beni 'Koçluk'la tanıştırdı ve koçluğun aslında bir okulu olduğunu keşfettim. ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) onaylı Adler International Learning koçluk okulundan mezun olduktan bu yana insanların hayatına dokunabilmenin, onlardaki değişimlerin bir parçası olabilmenin mutluluğunu yaşıyorum" diye ekledi.

Koçluk, bireylerin potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı oluyor

Koçluk hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soyiç, "Koçluk, bireylerin potansiyellerini keşfetmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan bir süreçtirç Öireylerin yaşamlarında hedefler belirlemelerine, kişisel ve profesyonel olarak gelişmelerine destek olur. Bu süreç, hayat boyu öğrenme ve kişisel keşif yolculuğudur" dedi. Elvin Soyiç, koçluğun kişisel ve mesleki gelişim arasında nasıl bir bağ kurduğuna dair şu açıklamalarda bulundu: "Koçluk, bireylerin kendi yeteneklerini, değerlerini ve tutkularını daha iyi anlamalarını sağlar. Bu da hem kişisel hem de mesleki hedeflerin daha net bir şekilde belirlenmesine ve potansiyelin tam olarak ortaya çıkarılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda iletişim becerilerini geliştirmek ve iş ilişkilerini güçlendirmek için de önemli bir araçtır.”

Koçların rolü ve sorumlulukları hakkında bilgi veren Soyiç, "Koçlar, danışanlarının hedeflerine ulaşmaları için rehberlik eder ve onlara destek sağlar. Danışanlarıyla birlikte hedefler belirler ve onların bu hedeflere ulaşması için bir eylem planı oluşturur. Aynı zamanda danışanlarının motivasyonunu artırmak ve güçlü yönlerini vurgulamak için destek sağlarlar" dedi.

"Koçluk hizmeti almayı düşünenler ICF sertifikalı koçlarla çalışmalı"

Koçluk hizmeti almayı düşünenlere tavsiyelerde bulunan Soyiç, "ICF sertifikalı bir eğitim kurumundan eğitimlerini tamamlamış ve belirli bir tecrübeye sahip koçlarla çalışmalarını tavsiye ediyorum. ICF sertifikalı koçlar, standartları ve etik kuralları takip ederek, danışanlarına kaliteli bir hizmet sunma konusunda uzmanlaşmıştır. Koçluk sektörü, gelecekte giderek daha önemli bir rol oynamaya devam edecek gibi görünüyor. İnsanlar, kişisel ve mesleki hedeflerine ulaşmak, potansiyellerini maksimize etmek ve daha tatmin edici bir yaşam sürmek için koçluk hizmetlerine olan ilgilerini artırıyorlar. Koçluk, bireylerin kendilerini sınırlayan kalıplarını fark etmelerine ve bu engelleri aşmalarına yardımcı olur. Koçluk sayesinde bireyler, hayatlarında gerçekleşen pozitif değişimleri görebilir ve yaşayabilirler" ifadelerini kullandı.