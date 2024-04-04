Konya’nın ihracatında güçlü büyüme

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Türkiye İhracatçılar Meclisi Mart ayı ihracat verilerine göre, Konya’nın Mart ayında ihracatı yüzde 0,1 artışla 309 milyon 746 bin dolar oldu. Mart ayında Konya, Türkiye ihracatından da yüzde 1,56 pay aldı. Konya yılın ilk çeyreğinde ihracatını yüzde 6,6 artırarak 851 milyon 307 milyon dolara yükseltti.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Mart ayında Konya’nın Türkiye ihracatındaki payına dikkat çekerek, “Türkiye’nin ihracatı mart ayında yüzde 4,1 daralırken, Ocak - Mart döneminde yüzde 3,6 artış kaydetmiştir. Konya’nın Mart ayında ihracatı yüzde 0,1 artarak 309,75 milyon dolar, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 6,6 artarak 851,30 milyon dolar olmuştur. Mart ayında Konya, Türkiye ihracatından yüzde 1,56 pay almıştır. İhracat artışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimiz ve ülkemizin dış pazarlara daha yüksek oranda ihracat yapması için firmalarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ise rakamların Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu vurgulayarak, “Konyalı sanayicilerimiz üretmeye, ihracata devam ediyor. Ocak-Mart döneminde ihracatımızı yüzde 6,6 artırarak, 851 milyon 307 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat artışı başarısı gösteren tüm ihracatçılarımızı ve çalışanlarını kutluyorum” dedi.