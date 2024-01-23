Kültepe Yatırım’dan sanal oyun girişimine 1,2 milyon dolar değerlemeyle yatırım

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Pandemi nedeniyle aynı evi paylaşan Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) öğrencisi 12 genç, 2019 yılında ilk olarak sanal gerçeklik oyunları geliştirmek amacıyla Wide Game Studio'yu kurdu. Ancak, projelerini hayata geçirmek için başlangıçta bir sanal gerçeklik gözlüğüne ihtiyaçları vardı. İlk gözlüğü edinmek için İstanbul'a doğru yola çıkan ekip, projelerini geliştirmek için gerekli kaynağı elde etmek amacıyla da proje bazlı işlere odaklandı ve elde ettikleri kazancı oyun geliştirmeye yönlendirdi. Aynı ekip bu süre zarfında, Project:Pseudowar projesini de hayata geçirdi ve VR School ve VR Meeting gibi uygulamalar geliştirerek finansal kaynak sağlamaya çalıştı. Yaptıkları çalışmalar sonucunda Flare Frenzy adlı sanal gerçeklik oyunu ile ilk satışlarını gerçekleştirdi. AGÜ Ön Kuluçka programının da ilk mezunu olan ekip, şu anda Wide Game Studio AŞ. olarak AGÜ’de bulunan kuluçka ofisinde çalışmalarına devam ediyor.

Kayserili iş insanları tarafından kurulan Kültepe Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Kültepe Yatırım) ise genç girişimcilerin projelerini desteklemek için Wide Game Studio’ya 1.2 milyon dolar değerleme ile tohum öncesi yatırımı yaptı. Bu yatırıma, Kayserili melek yatırımcılardan Fatih Şahin ve Vedat Çavuşoğlu da katıldı. Wide Game Studio, aldığı bu finansal destekle birlikte de şu anda HEX'O'CURA adlı oyunun lansmanını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Wide Game Studio'nun kurucu ortaklarından Ramazan Mert Ural, "Bu yatırım, şirketimizin büyüme hedeflerine ulaşma yolundaki önemli bir kilometre taşı. Yeni oyunumuz HEX'O'CURA ile sanal gerçeklik dünyasında yeni bir dönem başlatacağız. Kültepe Yatırım'ın desteğiyle, bu hedefimize bir adım daha yaklaştık” dedi.

Kültepe Yatırım 20 girişime fon sağladı

Kültepe Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ulukaya ise, "Girişimlerin yatırım alması son dönemde oldukça zorlaştı. Anadolu’da yer alan girişimler için ise bu durum daha da zor. Bunun için Kayseri’de kurduğumuz iki fonumuzla sektör fark etmeksizin bugüne kadar toplam 20 girişime fon sağladık. Wide Game Studio Kayseri merkezli üçüncü yatırımımız. Ekibin bu zamana kadar birçok zorlukta bir arada kalmasını ve başarılarını kutluyor ve gelecekteki iş birliğimizden dolayı heyecan duyuyoruz. Sanal gerçeklik dünyasının daha da büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunarak, bu heyecan verici yolculuğa birlikte devam etmek için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.