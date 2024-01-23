Soyserin Grup, Lajivert ve Ritmik markalarının ihracat ağını büyütecek

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

1940 yılında 30 metrekarelik bir atölyede üretime başlayan Soyserin Grup, bugün 50 bin metrekarelik üretim tesisinde Lajivert ve Ritmik markasıyla bebek, çocuk ve genç odası takımları üretiyor.

Yıllık 800 bin metrekarelik üretim kapasitesiyle çalışan Soyserin, 2024 yılında yeni modellerle müşteri karşısına çıkacak. Soyserin Grup Genel Müdürü Recep Kezik, “2008 yılında kurulan Lajivert ve 2019 yılında kurulan Ritmik Genç Odası markalamızla, her gelir grubuna uyabilecek, başta genç odası takımları olmak üzere, bebek ve çocuk odası takımları, daybed, montessori ve beşik olarak toplamda 70 farklı modeli kullanıcılarımızın beğenisine sunuyoruz. 2024 yılı içerisinde 12 yeni modelimizi de ürün portföyümüze ekleyeceğiz” dedi. Tescil aşamasında olan inovatif projeleri olduğunu da aktaran Kezik, “Akreditasyon süreçlerinin tamamlanmasıyla, sağlık ve hijyen konusunda inovatif özellikleri olan ürünlerimizi de müşterilerimizin kullanımına sunacağız” diye konuştu.

İhracatta hedef 70 ülke

Soyserin Grup, ürün gamını genişletmeye yönelik çalışmaların yanı sıra 2024 yılında kapasite ve ihracat odaklı büyüme için de yatırımları hayata geçirmeye hazırlanıyor. Grubun 2023 yılını, bir önceki yıla göre yüzde 60’lık büyüme ile kapattığını belirten Recep Kezik, “Yurt içi ve dışı satış faaliyetlerine hız vereceğiz. Yapacağımız yatırımlarla birlikte kapasite kullanım oranını yüzde 20, ciromuzu ise yüzde 65 oranında artırmayı hedefliyoruz. Elde ettiğimiz cironun yüzde 30’unu ise yurtdışı satış gelirlerimiz oluşturuyor. Bugün itibariyle, Arap yarımadası başta olmak üzere 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2024 yılında da dış pazarımızı genişleterek, 10 yeni ülkeyi ihracat ağımıza ekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde 30 yeni mağaza açacak

2023 yılında gerçekleştirilen yüzde 60’lık büyümenin hayata geçirdikleri yeni yatırımlar sayesinde olduğunu aktaran Recep Kezik, “2024 yılında da yaptığımız yatırımlarla kapasite kullanım oranımızı yüzde 20 artırmayı ve tam randıman almayı hedefliyoruz. Geride bıraktığımız yıl, Lajivert ve Ritmik Genç Odası markalarımız için mağazalaşma yılı oldu. Bu başarılarımızı yeni yılda da katlayacağız. Türkiye genelinde 30 yeni mağaza açmayı planlıyoruz. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde büyük ölçekli mağazalar açmak öncelikli planlarımız arasında yer alıyor. Bu kapsamda çalışmalarımızı da hızlandırdık” şeklinde konuştu.

650 bin dolarlık çatı GES yatırımı hayata geçecek

Soyserin Grup, 2024 yılında hem insan kaynağına hem de yeşil ekonomiye yatırım yaparak markalarının sürdürülebilirliğine yönelik de çalışaları hayata geçirecek. Mevcut insan kaynağını tüm iş süreçlerinde daha profesyonel hale getirmeye yönelik akademi kuracak. Ayrıca elektrik ihtiyacını da kuracağı çatı GES ile karşılayacak. Çatı GES projesinin yatırım tutarı ayrıntılarıyla ilgili bilgiler paylaşan Kezik, “50 bin metrekarelik üretim tesisimize kurmayı planladığımız 1 Mw çatı GES projemiz öncelikli yatırım planlarımız arasında yer alıyor. 650 bin dolarlık bir yatırımı hayata geçireceğiz. Tesisimizin enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerjiden karşılayacağız. 3 bin adet güneş panelinden oluşacak bu yatırımla aynı zamanda büyük oranda sera gazının atmosfere karışmasını da engelleyeceğiz” ifadelerini kullandı.