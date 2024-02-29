Lila Kağıt’tan GES yatırımı

Bünyesinde bulunan Sofia, Maylo, UltraBerrak ve Nua markalarıyla 80 ülkeye ihracat yapan Lila Kağıt, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin üç farklı noktasında, toplam 50 MW gücünde yenilenebilir enerji yatırımını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirketin bu kapsamdaki ilk yatırımı olan ve Ergene'deki üretim sahasına kurulan 14,5 MW kapasiteli Çatı tipi GES devreye alınarak, test üretimlerine başladı. Üretim sahasındaki çatıların tamamı toplam 33 bin 761 adet güneş enerjisi paneli ile kaplanırken proje sayesinde yılda 8 bin 613 ton karbon salınımının azaltılması planlanıyor.

Toplam yatırım bedeli 1 milyar lira

Yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelme kararının temelinde daha az karbon salınımı, yerli ve yenilenebilir kaynak kullanımı ile ülke ekonomisine katkı, AB'nin ‘Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na uyum ve yurt dışı pazarlardaki rekabet avantajı sağlanın yer aldığını belirte Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, “Ergene tesisimizin ardından devreye alacağımız diğer GES projelerimiz tamamlandığında Lila Kağıt olarak tükettiğimiz toplam elektriğin dörtte birini yenilenebilir kaynaklardan karşılayabileceğiz. Toplam 1 milyar TL’lik yatırım bedeli olan yenilenebilir enerji santrallerimiz ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı ve kendi kendine yetebilen, sürdürülebilir bir üretim sistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Sadece Ergene tesisimizde faaliyete geçen GES sayesinde 25 yıllık sürede 200 bin tona yakın karbon salımının önüne geçebilecek ve buna eş olarak 1,3 milyon ağacı kurtarmış olacağız. Diğer yatırımlarımızın da tamamlanmasıyla, bu rakamların üç kat artacağını söyleyebiliriz.” dedi.