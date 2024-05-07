Link Bilgisayar ile İkas’tan stratejik iş birliği

İşbirliğine ilişkin, “Duyurmaktan gurur duyduğumuz bu iş birliği Link Bilgisayar’ın pazardaki ayak izini artırma stratejimiz çerçevesinde attığımız adımların biri” açıklamasını yapan Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmezyan şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana Re-Pie Portföy çatısı altında yer alan şirketimizin, yine Re-Pie Portföy’ün yatırımıyla desteklediği bir girişim olan İkas’la olan iş birliği, iki kurumun birlikte büyümesini destekleyen verimli bir ekosistem anlayışının güzel bir göstergesidir. İkas’ın KOBİ ve girişimleri de kapsayan geniş müşteri kitlesi, Link Bilgisayar’ın Yeni Nesil Ticari çözümlerini ve Güneş Sistemi Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ürünlerini, alıştıkları İkas kolaylığı ile kullanabilecek.”

İşletme verimliliğini artıran çözümler

Link Bilgisayarın sektörde 17 yıla ulaşan deneyimiyle mükemmelleştirilen Güneş Sistemi Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemi, orta ve büyük ölçekli kurumların finans, üretim, satış, satın alma, planlama ve benzeri tüm iş süreçlerini bir bütün olarak ele alarak maliyet optimizasyonu, stok yönetimi, kurumsal kaynak planlaması ve veriye dayalı öngörü alanında kurumların verimini artıran bir çözüm olarak öne çıkıyor. Muhasebe alanında ise mali mevzuat ve genel kabul görmüş prensipler dikkate alınarak geliştirilen sistem, hesapların döviz cinsiyle takip edilmesi, birden fazla hesap planı tanımlanması, işlemlerin masraf merkezlerine göre ayrılması gibi özellikler ile yasal yükümlülüklerin ötesinde sunduğu analiz ve değerleme imkanları ile her sektörden kuruluş tarafından tercih ediliyor.