L’Oréal Türkiye İK Direktörlüğüne Murat Yüksel atandı

L’Oréal Türkiye’de üst düzey atama gerçekleştirildi. Murat Yüksel, 1 Mayıs 2023’ten itibaren Ülke İnsan Kaynakları Direktörü unvanıyla şirkete katıldı.

İş hayatına önde gelen bir cam şişe üretici şirketinde İnsan Kaynakları departmanında başlayan ve ardından bankacılık sektörüne geçiş yapan Yüksel, son olarak bir e-ticaret pazaryeri platformu için farklı pozisyonlarda ve coğrafyalarda faaliyet gösterdi. Şirketin 8 kez Great Place To Work (GPTW), 5 defa Çeşitlilik ödülü kazandığı dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynayan Yüksel, EMEA ülkeleri için çalışan deneyimi fonksiyonunun da yönetimini üstlendi.

Stratejik yaklaşım ile operasyonel deneyimin dengeli harmanı ve güçlü bir çalışan yakınlığına sahip Yüksel, 20 yıllık kariyeri boyunca karmaşık yapılarda görev alarak, değişim yönetimi inisiyatiflerine öncülük etti ve yetenek gelişimine dayalı bölgesel projeleri yönetti.

Uluslararası Koçluk Federasyonu’ndan (ICF) Profesyonel Sertifikalı Koç (PCC) unvanını ve Organizasyon ve İlişki Sistemleri Koçluğu (ORSC) sertifikasyonunu elinde bulunduran Yüksel, aynı zamanda Teknolojide Kadın Derneği Üyeliği ve Kariyer ve İstihdam Komitesi Başkanlığı görevlerini de sürdürüyor.