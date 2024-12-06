Masraff’tan yüzde 87 operasyonel verimlilik artışı ve yüzde 30 gider tasarrufu

Yenilikçi yapay zeka teknolojisi ile suistimalleri önleyen, şirket kurallarına uyum ve denetimle gider politikalarına uygun olmayan masrafları proaktif bir şekilde engelleyen ve tasarruf sağlayan Masraff, yurt içi ve yurt dışı büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

2024 EY Kadın Girişimciler Programı, Mastercard Lighthouse, İstanbul Tech Growth Programı ve TÜBİSAD Scale Up gibi seçkin platformlardaki başarıları ile sektörde fark yaratan Masraff, 2025 yılında yerli yapay zeka teknolojilerinde çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor. Türkiye’nin ilk kapsamlı gider kontrolü ve kurumsal masraf analizi modelleriyle akıllı otomasyonlar ve proaktif risk yönetimi sayesinde büyüme ivmesini sürdürmeyi amaçlayan marka, Ar-Ge yatırımlarını da iki katına çıkarmayı planlıyor.

“Yerli yapay zeka teknolojilerinde uluslararası standartları belirlemeyi hedefliyoruz”

2025 yılında 3 önemli gündem maddeleri olduğunu ifade eden Masraff CEO’su Begül Eray Sezgin, “Masraff olarak, geride bıraktığımız yılın, teknoloji ve inovasyon alanındaki önemli adımlarımızla dolu bir yıl olduğunu gururla söyleyebiliriz. Dijital dönüşüm süreçlerinde kurumsal müşterilerimize sağladığımız yüzde 87 operasyonel verimlilik artışı ve yüzde 30’a varan gider tasarrufu ile sektördeki liderliğimizi pekiştirdik. 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapmak için belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, Ar-Ge yatırımlarımızı iki katına çıkararak, yerli yapay zeka teknolojilerinde uluslararası standartları belirlemeyi amaçlıyoruz. Türk teknolojisinin Orta Doğu ve Avrupa pazarlarında daha geniş bir etki yaratması için çalışmalarımıza hız vereceğiz. Global liderlik hedefimiz doğrultusunda, yerli teknolojinin ihracatını artırarak Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğuna katkı sağlamaya devam edeceğiz. 2025 yılı, hem yerel hem global pazarda sektöre yön vermeye devam edeceğimiz bir yıl olacak. İnovasyon ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimizle, sektördeki etkimizi daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.