Mega Metal, yönetimini güçlendirdi

Bakır tel üretimi alanında hizmet veren Mega Metal, büyüme stratejisi kapsamında, yönetim kurulu üyeleri arasına yeni isimler ekledi. Yönetim ve finans alanlarında 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Meliha Seyhan yeni yönetim kurulu üyesi olarak seçilirken iş dünyasının deneyimli isimlerinden Mehmet Fatih Keresteci, Özlem Vidin Engindeniz ve Nihal Mashaki Seçkin de şirketin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

Anadolu Üniversitesi İşletme lisans mezunu olan Meliha Seyhan, yüksek lisansını Sabancı Üniversitesi Executive MBA programında tamamladı. İş hayatına P&G’de başlayıp, çeşitli yönetici pozisyonlarında görev aldıktan sonra Lila Group bünyesinde CFO pozisyonunda Bilgi Teknolojileri dahil birçok proje liderlik eden Seyhan, 2021’de ANKA Bütünsel Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi’ni kurarak şirketlere yönetim & finans danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Seyhan hali hazırda farklı şirketlere bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlığı yapmaya devam ediyor.

HSBC Bank’ta 16 yıl boyunca Hazine ve Sermaye Piyasaları bölümünde farklı roller üstlenen Mehmet Fatih Keresteci, hali hazırda Peninsula Capital Partners kurucu ortağı olarak şirketlere finansal konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. Keresteci aynı zamanda çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu danışmanı ve icra kurulu üyesi olarak görev alıyor.

Avukat olarak 2005 yılında mesleğe başlayan Nihal Mashaki Seçkin, 2008 yılında finansal hizmetler sektörüne geçerek Türkiye Finans Bankası, Şişecam, Karadeniz Holding gibi şirketlerin ilgili birimlerini yönetti. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve profesyonel eğitmen olarak görev yapan Mashaki, aynı zamanda TKYD Uluslararası Kurumsal Yönetim Enstitüsü'nün kurucu yürütme kurulu üyesidir.

Yüksek Mühendis olan Özlem Vidin Engindeniz ise, 1997 Yılı’nda Mercedes Benz Türk A.Ş’de İK uzmanı olarak başladığı görevine IT ve bilgi güvenliği başta olmak üzere çeşitli pozisyonlarda yöneticilik ve liderlik görevini üstlendi. Bir süre Mercedes-Benz Otomotiv şirketi İcra Kurulu üyesi olarak görev yapan Engindeniz, halen Almanya’da Mercedes-Benz AG bünyesinde ‘Çevik Dönüşüm Projesi’nin liderliği görevine devam ediyor.