Meksan, yeni pazarlar keşfetmeyi hedefliyor

Mehmet Nabi Batuk / Şanlıurfa

Türkiye ve Orta Doğu pazarlarında yönelik transformatör üretimi yapmak üzere 1998 yılında Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerine başlayan Meksan, 2’nci fabrikasıyla sürdürülebilir büyümesini sürdürürken, 3 kıtadaki ihracat pazarlarını da genişletiyor. 2022 yılında 8 ülkeyi daha yurt dışı pazar portföyüne ekleyen firma, toplam pazar sayısını 40 ülkeye çıkardı. Dünyanın her yerinden gelen her çeşit transformatör taleplerine geliştirilmiş Ar-Ge altyapısı cevap veren firma, yurt dışı pazarlarda hızlı bir büyüme ivmesi yakaladı. 2023 yılında Orta Doğu pazarının yanında Afrika kıtasında genişleyen firma, Avrupa pazarında da büyümek için girişimlerini sürdürüyor.

Meksan Trafo Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Tavas, üretimlerinin yüzde 90’ını yurt dışı pazarlarda değerlendirdiklerini söyledi. Yurt dışı pazarlardaki rekabet güçlerini artıracak yatırımlara hız verdiklerini belirten Hamza Tavas, “Sanayicilik bir bisikleti sürmek gibidir. Eğer siz yatırım pedalını çevirmeyi bırakırsanız kısa bir süre sonra firma olarak durağan hale gelirsiniz. Biz 25 yıldır bazen yavaş bazen de hızlı şekilde yatırım pedalını çevirmeye devam ediyoruz. Çünkü dünya nereye giderse sizde o yöne gitmek zorundasınız. Aksini yaparsanız sektörde saf dışı kalırsınız. Bu vizyon ile Şanlıurfa OSB’de hayata geçirdiğimiz 2’nci fabrikamızı yüksek teknoloji ve akredite laboratuvarlarla donattık. Yeni modern üretim altyapımız ihracattaki elimizi daha da güçlendirdi. Önümüzdeki süreçte yeni pazarlara giriş yaparak ihracattaki 3 kıtadaki pastamızı daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Orta Doğu, Afrika ve Avrupa pazarlarındaki konumumuzu yükselterek, sahip olduğumuz akredite kalitemizle dünyanın önde gelen transformatör markaları arasında yer almayı amaçlıyoruz” dedi.

100 - 150 megavolt amper kapasiteli trafolar için Ar-Ge yapıyor

Şanlıurfa OSB’de 15 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 40 bin metrekare alan üzerinde 2 fabrikada aralıksız üretim yaptıklarını kaydeden Hamza Tavas, 2’nci fabrikalarıyla birlikte toplam istihdamlarının 180’e ulaştığını kaydetti.

İhracata tam anlamıyla odaklanmak için üretim hatlarını yeniden yapılandırdıklarını belirten Tavas, “1’nci fabrikamızı çeşitli boyuttaki trafoların bakım ve onarım merkezine dönüştürürken 2’nci fabrikamızı ihracata dönük transformatör üretim üssüne dönüştürdük. Sahip olduğumuz üretim altyapısı sayesinde 50 kilo volt amper ile 50 mega volt amper gücündeki ONAN ve ONAF özeliklerine sahip ve özel tip transformatör üretimi gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge sürecimiz aralıksız devam ediyor. Ar-Ge ve üretim altyapımızın sürdürülebilir gelişimi için bu alandaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Ar-Ge’deki hedefinde akıllı sistemler var

İhracattaki en önemli rekabet güçlerinin; kurumsal yapılanmaları, inovatif projeler üreten Ar-Ge birimleri, yurt içi ve yurtdışı pazar araştırmasına hakim profesyonel kadroları olduğunu dile getiren Meksan Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Tavas, dünyanın neresinde olursa olsun kendilerine gelebilecek tüm transformatör taleplerini karşılayacak güçlerinin olduğunu söyledi.

Nusret Tavas, şöyle devam etti: “Sektörümüzde eğer teknolojinin, sürdürülebilirliğin ve Ar-Ge’nin gerisinde kalırsanız büyüme şansınız yok. Uluslararası düzeyde kabul görmüş Avrupa akredite laboratuvarlardan almış olduğumuz sertifikalar, dünya genelinde Meksan markamızın üretim kalitesinin güvencesi oldu. Bu güvence ile kalitemizden ödün vermeden üretim yapıyoruz. Satış sonrası yapılanmamız sayesinde transformatörlerimiz herhangi bir arıza durumunda en kısa zamanda müdahale ediyoruz. Alanımızdaki akıllı sistemler konusunda kendi yazılımlarımızı geliştirme konusunda önemli Ar-Ge projeleri yürütüyoruz. Ülkemiz içinde kullanılmak üzere ürettiğimiz hermetik trafolar ise TEDAŞ Malzeme Yönetim Sistemi’nin A PLUS standartlarında yüzde yüz verimlilikle çalışıyor. Çevreci üretim bilinci ile üretim aşamasında kullandığımız ham madde kalitesini artırmak, üretim proseslerindeki israfı önlemek, geri dönüşüme ve dünya karbon ayak izimizin azaltılması hususundaki Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor.”