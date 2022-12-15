Merko Gıda’dan özel marka ürünlere 100 milyon TL yatırım

Türkiye’nin önde gelen sanayi tipi domates üreticilerinden Merko Gıda, entegre gıda şirketine dönüşme planı kapsamında yatırımlarına devam ediyor. Şirket, geçen yıl sektörün önemli oyuncularından Frigo Pak Gıda'nın yüzde 25’ini satın alarak narenciye alanında konserve ve dondurulmuş meyve-sebze, gazlı içecekler, meyve suyu ve sebze konservesi pazarına giriş yapmıştı. 8,5 milyon dolarlık bu satın almayla birlikte ihracatta farklı pazarlara girmeyi hedefleyen Merko Gıda, bu konudaki hazırlıklarını hızlandırdı.

Merko Gıda, Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla Frigo Pak Gıda ile birlikte artan yurtdışı kaynaklı iş hacmine bağlı olarak üretim tesislerinde mevcut küp domates hatlarına ilave olarak, kapama ve kutulama yatırımına da başladığını belirtti. Öncesinde sadece büyük ebatlarda küp domates, salça ve konserve domates üretimi gerçekleştiren şirket, bu yatırımla birlikte perakendeye uygun boyuttaki paketlerle farklı coğrafyaların zincir market ve restoran yatırımı yapılan noktalarda yerini alacak.





Bunun için 100 milyon TL’yi aşan bir yatırıma imza attıklarını vurgulayan Merko Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake, “Frigo Pak Gıda’yla gerçekleştirdiğimiz birleşme, ihracatta farklı pazarlara giriş yapmamızı da sağladı. Burada en büyük talep zincir restoran ve marketlerin ‘private label (özel marka)’ kategorisinden geliyor. Bu alana girmek için küçük kutulama ve kapama yatırımına imza atıyoruz.” dedi.



Özkaynak ve leasing kullanımıyla gerçekleşen yatırım kapsamında 6 bin metrekare depolama alan ve yeni üretim bantlarının oluşturulacağını belirten Blake, şunları kaydetti: “Uzun zamandır sürdürdüğümüz ileri teknoloji yatırımlarının da karşılığını alıyoruz. Tüm bu yatırımlar, Türkiye’nin domatesini farklı pazarlara ihraç etmek için başlattığımız büyük atılımın en önemli adımları. Bundan böyle küçük paketlerle dünyanın büyük zincir marketlerinin yanı sıra otel ve restoranlarda da olacağız. Bu ilk yatırım zincirlerin ‘private label’ kategorisine yönelik. Bir sonraki adımımız ise kendi markamızı oluşturmak ve bu markayı dünyanın farklı coğrafyalarına ihraç etmek olacak. Hem perakende de hem de ev tüketiminde uygun olan bu ürünlerin üretimine 2023 yılında başlayacağız.”

Konsolide satışları yüzde 517 arttı

Frigo Pak Gıda ile birlikte önemli bir büyüme hamlesine girdiklerine dikkat çeken Blake, “Bu yıl temmuz-eylül döneminde konsolide satışlarımızı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 517 artırdık. Böylece şirket tarihimizin en yüksek 3 aylık satış performansına ulaşmış olduk. Aynı dönemde net dönem konsolide kârımız da yüzde 932’lik bir artış kaydetti.” dedi.

“Sadece ciro ve kâr artışı değil, satın alma, yatırım ve ihracat atılımımızla da artık sektörümüzde farklı bir yerdeyiz” diyen Blake, “Bugün dünyanın her yerine markamızı taşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de farklı ürün gamı ve segmentlerle Frigo Pak ile birlikte bu hiç olmadığı kadar hızlı büyüyeceğine inanıyoruz. Frigo Pak Gıda’nın ihracat yaptığı ülkelerin başında İngiltere ve Almanya var. Aynı zamanda ABD ve Japonya gibi uzak ülkelere de ihracatı sürdürüyor. Sadece geçen yıl 15’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirmiş durumda. Bu birleşmeyle birlikte özellikle AB ülkelerine ihracatta önemli bir atılım yapacağız. Yeni ürün ve teknolojilerde de yatırımımız hızla sürecek.” şeklinde konuştu.