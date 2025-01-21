Metro Türkiye, perakende sektöründe üst üste 8. kez "Top Employer” olan tek şirket oldu

Metro Türkiye, yaklaşık 4.500 çalışanının memnuniyet ve gelişimini ön planda tutarak hayata geçirdiği yenilikçi insan kaynakları politikaları ile insan kaynakları alanında dünyanın en seçkin kuruluşlarından kabul edilen Top Employers Institute tarafından “En İyi İşveren” olarak ödüllendirildi. Metro Türkiye, kendi sektöründe bu ödüle aralıksız olarak 8’inci kez sayık görülüyor. Enstitü tarafından insan odaklı strateji, çalışma ortamı, yetenek kazanımı, öğrenme, çalışan refahı ve çeşitlilik gibi alanların yer aldığı 6 ana başlıkta ve 20 farklı kategoride 300’den fazla soruyla insan kaynakları süreçlerinin denetlendiği sistemde Metro Türkiye, gerçekleştirdiği başarılı faaliyetleri ile yüksek değerlendirmeyi alarak bu ödüle sahip oldu.

"Tüm iş kollarımızda fırsat eşitliğini savunuyoruz"

Şirket olarak insan kaynakları alanında çalışmalarını, “mükemmel kurum kültürü ve çalışan deneyimi” yaratma vizyonuyla sürdürdüklerini belirten Metro Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü Sevda Çetinkaya, “Metro Türkiye olarak global vizyonumuz, misyonumuz ve kurum değerlerimizle paralel bir işveren markası oluşturduk. Bu anlayışla çalışanlarımızın farklılıklarını özgürce ortaya koyabilecekleri çalışma ortamımızı, kariyer yolculuklarında önemli kazanımlar sağlayabilecekleri uygulamalarla destekliyoruz. Çalışanlarımızın kendileri gibi oldukları, kabul gördükleri global ilkelerle kurulu bir iş kültürü sunuyoruz. ‘Mutfağımızda Eşitlik Var’ inisiyatifimizle, tüm iş kollarımızda fırsat eşitliğini savunuyor, bu doğrultuda çalışanlarımızı güçlendirecek sistemler kuruyoruz. Çalışan esenliğine büyük önem veriyor, Kariyer&Entelektüel, Fiziksel&Duygusal, Finansal ve Sosyal&Kültürel Alan olmak üzere birçok destekleyici uygulama sunuyoruz. ‘Tek Metro’ vizyonumuzla, birlikte yarattığımız ortak kurum kültürümüz ve gelişen çalışan deneyimimizle sektörümüze örnek oluyoruz. Bu yaklaşımımız ve uygulamalarımız sayesinde Top Employer ödüllerini, sektörümüzde üst üste 8. kez alan tek şirket olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.