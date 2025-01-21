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Online satışlar tamamen durduruldu: KFC şubeleri kepenk indiriyor

Yum! Brands, 8 Ocak'ta yaptığı açıklama ile KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye'deki franchise sözleşmesinin feshedildiğini duyurmuştu. Bir haftadır online sipariş kabul etmeyen KFC, cadde üzerindeki şubelerini tek tek kapatmaya başladı. Öte yandan İş Gıda'nın ABD’li Yum! Brands'ın franchise anlaşmasını feshetmesini kabul etmeyip karşı dava açtığı öğrenildi.

Haber Merkezi
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Online satışlar tamamen durduruldu: KFC şubeleri kepenk indiriyor
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Dünyanın en fazla franchise şubesine sahip fast food zincirleri arasında yer alan KFC ve Pizza Hut, geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklama ile Türkiye pazarına yönelik şaşırtan bir karara imza atmıştı. 

Yum! Brands, Türkiye'de KFC ve Pizza Hut'ın işletim hakkına sahip olmasına karşın, uluslararası standartları yerine getirmediğini öne sürerek İş Gıda'nın franchise sözleşmesini feshetmiş, 283 KFC ve 254 Pizza Hut şubesinin bir süreliğine kapatılacağını duyurmuştu. 

Şubeler kepenk indirmeye başladı

Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner, olaya yönelik açıklamasında operasyonel standartların sağlanması için tüm önlemleri alacaklarını belirtirken, bu süreç boyunca Türkiye'deki işletmelerin belirsiz süreliğine kapalı kalabileceğine dikkat çekmişti. 

Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye'deki yüzlerce KFC ve Pizza Hut şubesi, söz konusu açıklamaların ardından hızlıca kepenk indirmeye başladı. Caddelerin üzerinde bulunan restoranların büyük bölümü kapatılırken, AVM'lerde yer alan işletmeler ise hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca KFC ve Pizza Hut'da çalışan ve ihbar süresi bulunmayan (2 aydan daha az süredir çalışan) işçilerin çıkışının verildiği, tavuk ve hamur gibi temel ürünlerin sevkiyatında ise belirsizlikler yaşandığı ortaya çıktı. 

AVM'lerle yapılan sözleşmelerde anlaşmaya varılması halinde fast food zincirinin kısa süre içerisinde Türkiye'deki şubelerinin tamamını kapatması beklenirken, firmanın Türkiye pazarına ne zaman döneceği ise belirsizliğini koruyor. 

Online satışlar tamamen durduruldu

Yaklaşık 1 hafta önce online platformlar üzerinden sipariş kabulünü durduran KFC, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Pizza Hut üzerinden satışlar devam etse de, internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden KFC siparişi verilemiyor. Kullanıcılar, şehir fark etmeksizin KFC'den sipariş vermeye çalışmaları halinde "Seçili adresinizdeki restoranımız şu anda hizmet vermemektedir” uyarısı ile karşılaşmakta. 

KFC'ye bağlı cadde şubelerin ellerindeki stokların tükenmesi nedeniyle kapandığı belirtilirken, mahkemenin henüz feshin durdurulmasıyla ilgili tedbir kararı vermemesi nedeniyle AVM'lerdeki KFC ve Pizza Hut şubeleri faaliyetlerine devam edebiliyor. Mahkemenin bu doğrultuda bir karar vermesi halinde, alışveriş merkezlerindeki restoranlar da kepenk indirmek zorunda kalacak.

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