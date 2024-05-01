Moneytolia CEO'su Kavcıoğlu: Kullanıcılarımıza fayda sağlamak istiyoruz

Moneytolia'nın CEO'su Sevinç Kavcıoğlu, şirketin temel odak noktasının kullanıcılarına fayda sağlayacak ve maliyetlerini azaltacak hizmetler sunmak olduğunu belirtiyor. Kavcıoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yapıyor: "Kullanıcılarımıza sürekli olarak katma değer sağlamak istiyoruz. Bu doğrultuda, uluslararası para transferi işlemlerini daha kolay ve erişilebilir hale getiriyoruz. İki yönlü geliştirdiğimiz bu yenilikçi hizmetle, kullanıcılarımızın sınırları aşmasını ve dünya genelinde daha yakın olmalarını sağlıyoruz. Üstelik, bu hizmeti işlem ücreti almadan sunarak kullanıcılarımızın mali yükünü hafifletmeyi amaçlıyoruz."

Moneytolia'nın ana hedefinin kullanıcılarına sürekli olarak katma değer sağlamak olduğunu vurgulayan Kavcıoğlu, bu doğrultuda şirketin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ve kullanıcılarını çok yakında yeni ürün ve hizmetleriyle buluşturacaklarını sözlerine ekliyor.

120’den Fazla Ülkede Geçerli; Üstelik Ücretsiz ve Hızlı

Moneytolia’da uluslararası para transferi yapılabilen ülkeler arasında başta Avrupa Birliği ülkeleri ve Birleşik Krallık olmak üzere 120'den fazla ülke var. Kullanıcılar, Amerika Birleşik Devletleri’nden Norveç’e, Zambiya’dan Birleşik Krallık’a kadar 120’den fazla ülkeye, işlem ücreti ödemeden para gönderebiliyor ve para alabiliyor.