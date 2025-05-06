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OpenAI, Windsurf'ü 3 milyar dolara satın alıyor

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, yapay zekâ destekli bir kodlama aracı olan Windsurf'ü 3 milyar dolara satın alacak.

Haber Merkezi
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OpenAI, Windsurf'ü 3 milyar dolara satın alıyor
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Konuya yakın kaynaklara göre, ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, yapay zekâ destekli bir kodlama aracı olan ve daha önce Codeium adıyla bilinen Windsurf’ü yaklaşık 3 milyar dolara satın almak için anlaştı. Bu, OpenAI’nin bugüne kadarki en büyük satın alımı olacak.

Bu satın alma, OpenAI’nin doğal dil komutlarıyla kod yazabilen yapay zekâ destekli kodlama asistanları pazarında artan rekabete karşı elini güçlendirmesine yardımcı olabilir. Bloomberg News daha önce iki şirketin bu satın alım üzerine görüşmeler yürüttüğünü duyurmuştu.

Windsurf kısa süre önce, Kleiner Perkins ve General Catalyst gibi yatırımcılarla 3 milyar dolar değerleme üzerinden yeni bir finansman turu görüşmesi yapıyordu. Şirketin değeri geçen yıl General Catalyst liderliğindeki bir yatırım turunda 1.25 milyar dolar olarak belirlenmişti.

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