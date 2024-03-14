Organo Otomotiv, sürdürülebilir gelecek için çalışıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

İleri teknoloji kauçuk parçalar geliştirirken, yenilikçi ve kalıcı ürünler sunarak ürün gamını sürekli artırmaya odaklanan Organo Otomotiv yatırımları ile büyümesini sürdürüyor. Motor soğutma, hava tahliye, hava emiş, DPF, SRC sistemlerinde kullanılan kauçuk hortumların yanı sıra formlu enjeksiyon ürünler ile metal borular alanında faaliyet gösterdiklerini belirten Organo Otomotiv Genel Müdürü Müjdat Aras, “2003 yılında ÜÇPA Otomotiv olarak kurulan firmamız, 2013 yılında Organo Otomotiv, grup şirketlerimiz arasına katılınca pazarlama faaliyetlerimiz bu çatı altında gerçekleşmeye başladı. Aftermarket sektöründe kalite bilinci her geçen gün yükselirken, bilinçli tüketicilerin taleplerini ürünlerimizdeki yüksek kalite, rekabetçi çözümler ve yüksek bulunurluk ile karşılayarak ÜÇPA markamızın yurt içinde ve yurt dışındaki pazarda payını artırmaya devam ediyoruz” dedi.

“Ürünlerimiz Elatek Kauçuk’ta üretiliyor”

Yüksek teknolojiye önem verdiklerini belirten Aras, “Sektörde tüm makine ve ekipmanlarını son teknolojiye uygun hale getirmek adına gerekli yatırımları gerçekleştiriyor. Ürünlerimiz, 50 yılı aşkın bir tecrübesi bulunan grup şirketimiz Elatek Kauçuk’ta üretiliyor. 22 bin m² alan üzerine kurulu entegre tesisleriyle OEM’ler tarafından tercih edilen Elatek Kauçuk, bünyesinde bulundurduğu karışım tesisiyle kendi kauçuğunu üreten, ürettiği kauçuğu malzeme ve performans laboratuvarlarında ileri teknolojisi ile test edebilme yetkinliğine de sahip. Yüksek teknolojiye önem veren Elatek, tüm makine ve ekipmanlarını son teknolojiye uygun hale getirmek adına yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda son dönemde çok kollu sistem hortumları, Blowmolding plastik boru üretimi ve thermoforming plastik boru üretimi birimleri devreye alındı. Elatek Ar-Ge Merkezi, bünyesinde de kauçuk karışım ve ürün geliştirme faaliyetleri, malzeme ve bitmiş ürün validasyon faaliyetleri, kalıp ve fikstür tasarımları yapılmakta. Geliştirilen ve Co-designer olarak hizmet verilen hava ve soğutma sistemleri için de yapısal ve akışkan analizleri; simülasyon analizleri Elatek Ar-Ge uzman teknik kadrosu ile yapılabiliyor” dedi.

“GES devreye aldık”

Organo Otomotiv’in sürdürülebilir büyüme yaklaşımı içinde faaliyetlerini yürüttüğünü belirten Aras, “Geleceğimizi, içinde yaşadığımız toplumun ve dünyanın geleceğinden ayrı düşünemeyiz. Sürdürülebilir büyümeye, ancak çevre koruma yaklaşımını karar alma süreçlerimize entegre edersek ulaşabiliriz. Başka bir deyişle; sağlıklı bir işin, sağlıkla işleyen bir dünya ve toplumlar olmadan pek de bir anlamı olmadığına inanıyoruz. Ayrıca her iki tesisimizde de GES devreye alarak, çevreye duyarlı bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sürdürülebilir gelişimimizin önemli bir parçası olarak gördüğümüz çevreci üretim anlayışımız doğrultusunda ürünlerimizde olduğu gibi üretim süreçlerimizde de çevresel etkilerin azaltılması için çalışıyoruz. Bu bağlamda enerji, sera gazı ve hava emisyonları konularının yanı sıra su, sorumlu malzeme tüketimi, atık yönetimi ve biyoçeşitlilik gibi konularda çevreci ve verimli üretimin geliştirilerek, olumsuz etkilerinin düşürülmesini hedefliyoruz. İşimizde de sürdürülebilir büyüme elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu büyümeye, küresel ölçekteki varlığımızı artırarak ve iş yaptığımız her yerde rekabetçi üstünlüğü olan ürünlere sahip olarak ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu yolda başarılı olmak için verimli, esnek ve uzun dönemde değer yaratabilecek iş modelleri geliştiriyoruz. Küresel vizyonumuz doğrultusunda, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde bir yandan çalışan bağlılığını artırmak, diğer yandan çok yönlü yetenekleri şirketimize çekmek, bünyemizde tutmak ve kariyerleri boyunca gelişimlerine destek vermek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.