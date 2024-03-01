Otokar, 2023 yılı kârından pay dağıtmayı planlıyor

Otokar, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile 2023 yılı karından net kâr payı dağıtmayı planladığını duyurdu. Açıklamaya göre şirket, bir TL nominal değerli paya karşılık 5,4 TL nakit net kâr payı dağıtacak.

Şirketin 29 Şubat 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2023 yılı kârının Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19'uncu maddesine ve Şirketin Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, toplam 720 milyon TL brüt kar dağıtılması ve kar dağıtımının 3 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının 2024 yılı Mart ayı içinde yapılması öngörülen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar verildi.