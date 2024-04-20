PepsiCo Türkiye, sürdürülebilirliği odağına aldı

PepsiCo, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını rehber alarak daha yaşanabilir bir dünyanın inşasına katkı sağlamak için çalışıyor. Bu konuda hayata geçirdiği projelerle PepsiCo global içerisinde dikkat çeken ve iklim değişikliği ile mücadele konularında birçok ilke imza atan PepsiCo Türkiye, bu konudaki çalışmalarını güçlendirmeye devam ediyor. PepsiCo Türkiye bu çabasını özellikle 2021’de açıkladığı uçtan uca stratejik bir dönüşüm vizyonunu içeren pep+ ile bir iş stratejisine dönüştürdü. PepsiCo Türkiye pep+ stratejisinin üç temel bileşeninden biri olan “Pozitif Değer Zinciri” başlığı altında net-sıfır emisyona ulaşma, net su pozitif şirket olma ve ambalaj sürdürülebilirliğini iyileştirme yönündeki çalışmalarını güçlendiriyor. Bu kapsamda yenilenebilir enerji kullanımı, su verimliliği, geri dönüştürülmüş PET kullanımı gibi projelerine odaklanmaya devam ediyor.

"Döngüsel ve kapsayıcı ekonomi oluşturuyoruz"

22 Nisan Dünya Günü kapsamında PepsiCo’nun sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına değinen PepsiCo Türkiye, Kurumsal İlişkiler Kıdemli Direktörü ve Sürdürülebilirlik Lideri Esra İren, “Sürdürülebilir bir gıda sistemi için PepsiCo Pozitif (pep+) ile gezegen limitleri içinde çalışırken, dünyamız ve insanlar için olumlu bir değişime ilham vererek; tüm paydaşlar için değer yaratacak bir yaklaşımla çalışıyoruz. PepsiCo Pozitif stratejimizin üç temel bileşeninden biri olan Pozitif Değer Zinciri kapsamında karbon emisyonunu azaltmaya yönelik yatırımlara büyük bir önem veriyoruz. “Pozitif Değer” diye tanımladığımız başlık altında “Sıfır Emisyon”, “Net Su Pozitif Hedefi” ve “Sürdürülebilir Ambalaj” başta olmak üzere birçok konuda yaptığımız çalışmalarla döngüsel ve kapsayıcı bir ekonomi oluşturmaya yardımcı olmak üzere çalışıyoruz. PepsiCo mutlak sera gazı emisyonunu 2015'e kıyasla 2030'da %40 azaltmayı, 2040 yılına kadar net sıfır emisyon elde etmeyi taahhüt ediyor. Biz de PepsiCo Türkiye olarak yaptığımız yatırımlarla bu global taahhütlere güçlü bir katkı sağlıyoruz” dedi.

“Sürdürülebilir iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek istiyoruz”

Yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlarla, PepsiCo içerisinde tüm dünyada %100 yenilenebilir elektrik hedefine ulaşan ilk ülkelerden biri olduklarını söyleyen İren, “Fabrikalarımızın elektrik ihtiyacının %40’ını Organik Atık İşleme Tesislerimizde ürettiğimiz elektrik ve güneş enerjisi yatırımlarımızla karşılıyoruz. Manisa ve İzmir fabrikalarımızda bu oran 60% üzerine çıkarıyoruz. Elektrik ihtiyacımızın geri kalan kısmını yenilenebilir elektrik tedariki sağlayan şirketlerden temin ediyoruz. Sürdürülebilir Ambalaj konusunda da bugüne kadar ciddi aksiyonlar aldık. Şu anda geri dönüştürülmüş PET kullanımında lider firmalardanız. Fabrikalarımızda su verimliliğini artırmak üzere birçok çalışma yapıyoruz. Örneğin Manisa Fabrikamızın açıldığı 2018 yılından bu yana yaptığımız çok sayıda proje ile fabrikamızda kilogram başına tükettiğimiz suyu %45 oranında azaltmayı başardık. Bununla birlikte su verimliliği için birçok yenilikçi proje üretmeye de devam ediyoruz. PepsiCo Türkiye olarak bu global hedeflerimizin bir yansıması olarak son olarak Manisa Fabrikamızda hayata geçirdiğimiz, Türkiye’de bir ilk olan Biyometanizasyon Tesisi ile organik atıklardan biyometan gazı üretmeyi başladık. Biyometanizasyon Tesisi ile hem evlerde, işyerlerinde kullanılan doğal gazın yerine geçebilecek daha verimli biyometan gazı üreterek hem karbon salımını düşürecek yenilikçi bir işe imza atmış hem de enerji tüketiminde doğal kaynakların kullanımını azaltmayı başarmış olacağız. PepsiCo Türkiye olarak, sürdürülebilir bir gıda sistemi inşa etmek, dünyanın yenilenmesine yardımcı olmak, iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.