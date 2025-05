Platform Türkiye Konferansı PLATFORMDER ve IPAF iş birliğiyle gerçekleşti

Takip Et

Açılış konuşmasını gerçekleştiren PLATFORMDER Yönetim Kurulu Başkanı Saruhan Günaydın, sektörün son yıllarda gösterdiği büyümeye dikkat çekerek, Türkiye’de 2013’te 4.000 civarında olan platform sayısının 2024’te 35.000’e ulaştığını ve %742’lik bir artış yaşandığını vurguladı.

Günaydın, “Bu sektörel büyüme önemli bir gelişme olmakla birlikte, kişi başına düşen makine sayısı açısından Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında hâlâ geride olduğumuzu görüyoruz. Örneğin, Almanya’da bu sayı her 100 bin kişide ortalama 64 civarındadır. Bu da sektörümüzün hâlâ ciddi bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Bu potansiyel büyüme fırsatı; ülkemiz, sektörümüz ve iş sağlığı-güvenliği uygulamaları açısından oldukça kıymetlidir” dedi.

Konuşmasında sektörün dijital dönüşüm, yapay zekâ, güvenlik ve yerli üretim başlıklarında ilerlemesi gerektiğini de vurgulayan Günaydın, IPAF ile yürütülen operatör eğitimleri ve sertifikasyon çalışmalarının önemine değindi. 2026 yılında İstanbul’da düzenlenecek IPAF Summit & IAPA Awards’un Türkiye’ye kazandırılmasının gurur verici olduğunu belirten Günaydın, 2025 yılında düzenlenecek Platform Günleri etkinliğinin de daha geniş bir alanda sektörün en büyük buluşmalarından biri olmaya devam edeceğini aktardı. Konferansın sektör için yeni iş birlikleri ve çözümler doğuracağını dile getirerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Peter Douglas: Satış yapmıyoruz, sorun çözüyoruz

Saruhan Günaydın’ın ardından kürsüye gelen IPAF CEO’su Peter Douglas, Platform Türkiye Konferansı’nda yaptığı sunumda, İngiltere’deki Nationwide Platforms firmasının güvenlik, eğitim ve mühendislikteki dönüşüm sürecini katılımcılarla paylaştı. 15.000 ünite ve 1.300 çalışanla faaliyet gösteren şirketin, 2008’den bu yana uyguladığı “Tech X” standardı sayesinde hem iş güvenliği hem de verimlilik alanlarında büyük ilerlemeler kaydettiğini belirten Douglas, “Her çalışan, iş güvenliği konusunda yöneticisini bile durdurabilecek yetkiye sahiptir” diyerek davranış temelli güvenlik kültürünün önemine dikkat çekti.

Douglas, IPAF ile olan iş birliklerini de örneklerle anlatarak, kazaların raporlanması, eğitim içeriklerinin geliştirilmesi ve yüksekte çalışma konularında sektöre rehberlik ettiklerini aktardı. IPAF Summit ve Europlatform gibi uluslararası organizasyonlara aktif katılım sağladıklarını belirten Douglas, yılda 15.000 kişiye eğitim verdiklerini vurguladı. Konuşmasında “Satış yapmıyoruz, sorun çözüyoruz” mottosuna dikkat çeken Douglas, IPAF çatısı altında Türkiye'de de benzer dönüşümlerin mümkün olduğunu ifade etti.

Yapay zekâ, platform kiralama sektöründe dönüşümün anahtarı oluyor

IPAF Platform Türkiye Konferansı’nda konuşan Alias2k CEO’su Gian Luca Benci, yapay zekânın personel yükseltici platform sektöründeki kullanım alanlarını ve getirdiği yenilikleri çarpıcı örneklerle ortaya koydu. “Kiralama süreçlerini daha akıllı, hızlı ve verimli hale getirmek artık mümkün” diyen Benci, öngörücü bakım, dinamik fiyatlandırma, envanter optimizasyonu, otomatik hasar tespiti ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi gibi 10 temel alanda yapay zekânın kiralama sektörünü dönüştürdüğünü vurguladı.

Benci’nin sunduğu Piko, Rental Expert ve Pricing Tool gibi yazılımlar, şirketlere hem operasyonel hem de ticari açıdan önemli avantajlar sunuyor. Sadece doğru fiyatı bulmakla kalmayan bu sistemler, aynı zamanda geçmiş sözleşmeleri analiz ederek kâr marjı ve pazar eğilimleri doğrultusunda stratejik yönlendirme sağlıyor. “Yapay zekâ, sadece bir teknolojik gelişme değil, kiralama sektörünün rekabet gücünü artıran bir iş ortağıdır” ifadeleriyle konuşmasını tamamlayan Benci, konferansa katılanlara ilham verdi.

Dönüşerek geleceğe liderlik: “Türkiye platform sektörü büyüme aşamasında”

IPAF Platform Türkiye Konferansı’nda “Dönüşerek Geleceğe Liderlik” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Stratejik Yönetim Danışmanı Dr. Kâmil Bayar, sektör temsilcilerine stratejik dönüşümün önemini çarpıcı verilerle aktardı. Avrupa ve ABD’de platform sektörünün olgunluk evresine girdiğini belirten Bayar, Türkiye’de ise sektörün hâlâ büyüme aşamasında olduğunu ifade etti. “Kendini tanı, rakibini tanı, alanı tanı” mottosuyla Sun Tzu’dan ilham alan Bayar, sektörün güçlü yanlarının fırsatlara dönüştürülebileceğini, bunun için strateji, liderlik, insan kaynağı ve dijitalleşme gibi alanlara yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

SWOT analizine de yer verilen sunumda, sektörün maliyet avantajı, yeşil enerji projeleri ve dijitalleşme potansiyeline dikkat çekilirken; eğitim eksikliği, satış sonrası hizmet zayıflığı ve finansal kırılganlık gibi riskler hatırlatıldı. Bayar, “Dönüşüm zor bir yolculuktur ancak strateji, vizyon ve kararlılıkla ömrü çınar gibi uzatmak mümkündür” diyerek katılımcılara sürdürülebilir başarı için bütüncül bir dönüşüm modeli önerdi. Konuşma, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

IPAF’tan küresel güvenlik vurgusu

Dr. Kâmil Bayar’ın konuşmasının ardından kahve molası verilen etkinlik, IPAF Bölgesel Gelişim Müdürü Romina Vanzi’nin sunumuyla devam etti. Küresel kaza verilerinin sektör güvenliğinin gelişimi için kritik rol oynadığını vurgulayan Vanzi, 2022-2024 yılları arasında dünya genelinde bildirilen 3.309 kazada 369 ölüm yaşandığını aktarırken; Türkiye’de aynı dönemde 5 vakanın 4’ünde ölümle sonuçlandığını söyledi. En yaygın kaza nedenlerinin platformdan düşme, devrilme ve elektrik çarpması olduğunu belirten Vanzi, bu vakaların çoğunun önlenebilir olduğunun altını çizdi.

IPAF’ın bu verilerden yola çıkarak geliştirdiği “Don’t Fall For It”, “High Voltage” ve “Stop Overturns” gibi küresel güvenlik kampanyalarının 100’den fazla ülkede binlerce kişiyle buluştuğunu ifade eden Vanzi, kazaların sadece istatistik değil, alınması gereken önlemlerin pusulası olduğunu vurguladı. “Güvenlik kampanyaları, rehber dokümanlar, eğitim videoları ve operatör kurslarıyla sektöre yön veriyoruz” diyen Vanzi, veri odaklı hareket etmenin platform sektöründe sürdürülebilir güvenlik için temel bir adım olduğunu söyledi.

Türkiye’de sektörün 20 yıllık değerlendirmesi: “Sadece büyümek yetmez, doğru büyümek gerek”

Platform Türkiye Konferansı’nda konuşan PLATFORMDER Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Aygül, Türkiye'de personel yükseltici platform sektörünün son 20 yıldaki gelişimini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. 2000’li yılların başında yalnızca son kullanıcılara yapılan satışlarla sınırlı olan pazarın, bugün güçlü kiralama firmaları ve 35.000’i aşan makine parkı ile dev bir sektöre dönüştüğünü vurgulayan Aygül, bu büyümenin İstanbul Havalimanı, Çanakkale Köprüsü ve şehir hastaneleri gibi büyük projelerle desteklendiğini belirtti.

Aygül, sektörün sürdürülebilirliği için kurumsallaşma, doğru istihdam ve vizyoner yönetim anlayışının kritik önemde olduğunu ifade etti. Eğitimli personel eksikliğine ve teknik istihdam açığına dikkat çeken Aygül, PLATFORMDER olarak Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nde başlatılan personel yükseltici platform dersleri gibi projelerle sektöre genç yetenekler kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Sözlerini, “Türkiye pazarı çok büyük ama hâlâ gelişmeye açık; doğru yönetilen rekabet ve güçlü ilişkiler bizi daha ileriye taşıyacak” diyerek tamamladı.

Ekonomi paneli büyük bir ilgiyle takip edildi

Sibel Aygül’ün sunumu sonrasında öğlen yemeği arası verilen konferans, yemek sonrası ekonomi paneli ile devam etti. Tüm gün boyunca programın sunuculuğunu da üstlenen Nazlı Bolak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde ünlü ekonomistler; Prof. Dr. Burak Arzova, Murat Sağman ve Dr. Selçuk Mutlu yer aldı. Sektörün; ekonomik dengeler, küresel ticaret politikaları ve finansman modelleri ekseninde geleceğinin tartışıldığı panel, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. İnteraktif olarak gerçekleşen panelde, ekrana yansıtılan sorulara katılımcılar anında cevap vererek, panelin daha verimli geçmesini sağladılar.

IPAF Rental+ Belgesi ile kiralama sektörüne güven ve standart geliyor

Ekonomi paneli sonrası verilen kahve arasının ardından programın son bölümüne geçildi. IPAF Rental+ Program Yöneticisi Martin Wraith yapmış olduğu sunumda, personel yükseltici platform sektöründe güvenliğin ancak ortak standartlar ve bağımsız denetimlerle sağlanabileceğini vurguladı. Sunumunda “IPAF Rental Standard” ve “IPAF Rental+” belgelendirme sistemini tanıtan Wraith, bu sistemin, dünya genelinde kiralama şirketlerinin iş sağlığı, çevre, kalite ve yasal uygunluk açısından denetlenerek yüksek hizmet standartlarına ulaştığının kanıtı olduğunu belirtti.

Wraith, bugün dünya genelinde IPAF'a üye kiralama şirketlerinin %23’ünün Rental+ sertifikasına sahip olduğunu, bu oranın her yıl arttığını ifade etti. Denetimler sırasında tespit edilen eksiklikler arasında risk analizlerinin yetersizliği, kayıt altına alınmayan ön kontroller ve teknik ekiplerin yeterlilik belgelerinin bulunmaması gibi kritik noktalar yer aldığını belirtti. “Sadece güvenli ekipman değil, güvenli süreçler de gerekiyor” diyen Wraith, IPAF Rental+ belgesinin kiralama sektöründe hem müşteri güvenini artırdığını hem de işletmelere sürekli iyileşme fırsatı sunduğunu vurguladı.

Manlift’ten IPAF Rental+ uygulamasıyla sürdürülebilir başarı örneği

Wraith’in ardından kürsüye gelen Manlift Orta Doğu temsilcisi Rob Cavaleri, IPAF Rental+ sertifikasyonunun sadece bir denetim süreci değil, kiralama şirketleri için yapısal bir gelişim modeli sunduğunu vurguladı. Cavaleri, Manlift’in iş sağlığı, güvenliği, çevre ve kalite (SHEQ), kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) ve sürekli iyileştirme hedefleriyle IPAF Rental+ rehberinin tamamen örtüştüğünü belirterek, bu sürecin şirketin müşteri memnuniyetini artıran operasyonel başarılarına doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

Cavaleri sunumunda, bakım onarım süreçlerinden depo yerleşim planlamasına, görsel yönetimden çalışan motivasyonuna kadar pek çok alanda IPAF Rental+ yönergelerinin sağladığı yapısal katkıya dikkat çekti. “Bu sistem, müşterilerimizi etkileyen somut sonuçlar ve motive ekipler yaratıyor” diyen Cavaleri, IPAF Rental+ uygulamasının yalnızca iç süreçleri değil, aynı zamanda ticari başarıyı da güçlendirdiğini belirtti. Konuşması, uluslararası standartları benimseyen kiralama firmaları için ilham verici bir örnek sundu.

Kiralamada yeni dönem: Dijital dönüşümle verimlilik ve güvenlik artıyor

Platform Türkiye Konferansı’nda konuşan Zeplin Teknoloji Proje Müdürü Aykut Polat, “Yükselmenin Yeni Yolu” başlıklı sunumuyla kiralama sektöründe dijital dönüşümün sağladığı avantajlara dikkat çekti. Polat, filo yönetimi, saha operasyonları, bakım-servis süreçleri ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi birçok alanda dijital araçların kullanılmasının iş süreçlerini daha şeffaf, güvenli ve verimli hale getirdiğini vurguladı. Mobil çözümler sayesinde bakım ve arıza yönetiminin kolaylaştığını, iş güvenliği standartlarının dijital destekle güçlendiğini belirtti.

Raporlama ve analiz sistemlerinin yöneticilere öngörüye dayalı karar alma imkânı sunduğunu aktaran Polat, yapay zekâ destekli uygulamaların ise sektörün geleceğinde belirleyici rol oynayacağını ifade etti. Evrak yönetiminden sözleşme süreçlerine, faturalandırmadan taşımaya kadar tüm aşamaların dijital entegrasyonla yönetilmesinin hem maliyet avantajı sağladığını hem de müşteri memnuniyetini artırdığını aktaran Polat, dijital dönüşümün sadece bir teknoloji yatırımı değil, aynı zamanda rekabet gücünü belirleyen stratejik bir tercih olduğunu vurguladı.

Küresel sektörü değerlendirmesi: “Yeni teknolojilerle yeni pazarlar”

Sinoboom CEO Asistanı Dawei He, küresel personel yükseltici platform (MEWP) sektöründeki gelişmeleri ve dönüşüm dinamiklerini kapsamlı bir sunumla aktardı. Küresel ekonomik yavaşlama, ABD-Çin ticaret gerilimi ve enerji dönüşümlerinin sektöre yön verdiğini belirten He, özellikle Güneydoğu Asya, Hindistan ve Orta Doğu’nun önümüzdeki beş yılda %18’lik büyüme oranlarıyla öne çıkacağını söyledi. 2024 yılı itibarıyla küresel platform sayısının 2,8 milyona ulaştığını vurgulayan He, artan güvenlik regülasyonları, yapay zekâ destekli bakım sistemleri ve dijital ikiz teknolojilerinin sektörde standart haline geldiğini belirtti.

Sinoboom’un Avrupa, Hindistan ve Meksika’da yeni üretim üsleri kurarak küresel tedarik zincirinde daha etkin hale geldiğini ifade eden He, firmanın IPAF ile uzun yıllara dayanan iş birliğinin sektörde dijitalleşme ve güvenlik odaklı dönüşümlere öncülük ettiğini aktardı. Elektrikli modeller, hibrit güç sistemleri ve uzaktan yönetim sistemlerinin artık ürün geliştirme stratejilerinin merkezinde yer aldığını belirten He, Türkiye'nin coğrafi ve endüstriyel avantajları sayesinde bu dönüşümde kilit rol oynayabileceğini vurguladı. Konuşma, küresel vizyon arayışındaki sektör temsilcileri için yol gösterici nitelikteydi.

İstanbul vinç sosyal sorumluluk projesi ile dikkat çekti

İstanbul Vinç'in Junior League resim yarışmasında, 29 minik sanatçı ile hayallerini platformlar üzerinde özgürce ifade ettikleri resim sergisi konferans boyunca büyük bir ilgi gördü. İstanbul Vinç çalışanlarının çocukları tarafından resmedilen eserler, Platform Türkiye Konferansı fuaye alanı girişinde sergilendi. Makinelerin ciddi dünyası, çocukların renkli hayal güçleriyle birleşince ortaya herkesi neşelendiren şahane bir sonuç çıktı. Ziyaretçilerin içini kıpır kıpır eden resimler, katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı.

Konuşmacı ve sponsorlara plaket takdimi yapıldı

Programın kapanışında PLATFORMDER Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Tuncer ile IPAF Bölgesel Gelişim Müdürü Romina Vanzi birer konuşma gerçekleştirerek katılımcılara teşekkür etti. Konferansta yer alan tüm konuşmacılara ve sponsor firmalara katkılarından dolayı plaket takdim edilirken, etkinlik toplu fotoğraf çekimi ve akşam yemeği sonrası sona erdi.