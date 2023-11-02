Polisan Holding, konsolide satış gelirini yüzde 18 artırdı

Kimya, boya, liman işletmeciliği ve gayrimenkul alanlarındaki faaliyet gösteren Polisan Holding, 2023 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı. Holding, üçüncü çeyrekte, geçen yılın çeyreğine göre konsolide gelirlerini yüzde 11 artırarak 3 milyar 515 milyon TL’ye çıkardı. Holding üçüncü çeyrekte, konsolide FAVÖK marjını geçen çeyreğe göre 9,4 puan artırarak yüzde 23,6’ya yükseltirken üçüncü çeyrek FAVÖK bir önceki çeyreğe göre yüzde 50 oranda artarak 317 milyon TL oldu. Başarılı geçen üçüncü çeyreğin getirdiği faaliyet karının katkısıyla, Eylül sonu itibarıyla net kar 411 milyon TL oldu. Polisan Kansai Boya ve Rohm&Haas’ın dahil olduğu kombine finansal sonuçlarda da gelişme kaydeden Polisan Holding, kombine gelirlerini yüzde 13 oranında artırarak 5,8 milyar TL’ye ulaştırırken, kombine FAVÖK 862 milyon TL’ye yükseltti.

“Katma değer yaratmak temel hedefimiz"

Polisan Holding İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Cantekin Dinçerler üçüncü çeyrek bilanço sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Dünya genelinde artan jeopolitik riskler ve zorlu piyasa koşullarıyla baş edecek sağlam bir bilançoya, çeşitlendirilmiş iş kollarına, saygın ve köklü bir markaya sahibiz. Yürüttüğümüz etkin risk ve performans yönetimi ve çalışma arkadaşlarımızın çabalarıyla üçüncü çeyrekte önemli gelişmeler kaydettik. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde konsolide satış gelirlerimizi geçen çeyreğe göre yüzde 18 ve konsolide FAVÖK’ümüzü yüzde 50,2 oranında artırarak başarılı bir üçüncü çeyrek geçirdik. Konsolide FAVÖK marjımızı geçen çeyreğe göre 5 puan artırarak yüzde 23,6’ya yükselttik. İkinci çeyrekte aldığımız aksiyonların sonuçlarını üçüncü çeyrekte görmeye başladık ve yılın ilk 9 ayında satış gelirlerimiz; bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, konsolide bazda yüzde 11 artarken kombine gelirlerimiz yüzde 27 yükseldi. Polisan Hellas dışındaki bütün grup şirketlerimiz cirosunda önemli büyüme kaydederken, 9 aylık FAVÖK 566 milyon TL’ye ulaştı.”

Polisan Holding olarak Türkiye ve şirketin geleceğine güvenle baktıklarını aktaran Dinçerler, “Ülkemize, hissedarlarımıza ve paydaşlarımıza katma değer yaratmaya yönelik temel hedefimize ulaşmak için faaliyet gösterdiğimiz, tüm pazar ve piyasalardaki gelişmeleri dikkatle takip ediyor, yatırım planlarımızı ve ticari aksiyonlarımızı dinamik bir şekilde güncelliyoruz.” dedi.