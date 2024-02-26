Prysmian, kurumsal kimliğini yeniledi

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe hizmet veren Prysmian, yeni stratejisi "Connect, to Lead"’in bir parçası olarak kurumsal kimliğini yeniledi. Günümüzde gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefine ulaşmak için doğayla uyumlu üretim yöntemlerinin keşfi büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, döngüsel ekonomi kavramına ithaf edilen dairesel formu ve gizli 'p' harfini içeren Prysmian’ın yeni logosu, maviden yeşile uzanan gradyan rengiyle yenilenebilir enerjiye olan bağlılığı açıkça ifade ediyor. Çağdaş ve dinamik bir tasarımla yorumlanan ikonik logo, gelenek ve evrim kavramlarını birbirine bağlıyor. "The planet’s pathways" sloganı ise, Prysmian'ın daha iyi bir geleceği şekillendirmek için oynamayı hedeflediği rolü somutlaştırıyor.

Grubun yeni marka kimliği, şirketin gezegen için sürdürülebilir kalkınma fırsatlarını yakalamak ve giderek daha dayanıklı, yüksek performanslı, sürdürülebilir ve yenilikçi ürünler geliştirerek enerji dönüşümüne ve dijital dönüşüme liderlik etmek, müşterileri ve grubun faaliyet gösterdiği topluluklar ve alanlar için somut değer yaratmak amacının derin bir yansımasından kaynaklanıyor.

“İmajımızı sektörün değişimine uygun hale getirdik”

Yeni marka kimlikleri üzerine konuşan Prysmian Yatırımcı İlişkileri, Sürdürülebilirlik ve İletişim Sorumlu Yöneticisi Maria Cristina Bifulco, “Yeni marka kimliğimiz ile Prysmian'ın imajını, liderlik etmeyi amaçladığımız sanayi sektörünün hızlı değişimine uygun hale getiriyoruz. Ayrıca dünyanın her köşesine yeşil enerji çalışmalarımızı ve sürdürülebilirlik vizyonumuzu yansıtmayı hedefliyoruz.” dedi.

“Temiz enerji, sıfır karbon emisyonu ve dijital dönüşümün öncüsü olmayı sürdüreceğiz”

Dünya geneline temiz enerji ve bilgi akışı sağlamanın, insan yaratıcılığının gücüyle mümkün olduğunu belirten Türk Prysmian Kablo CEO’su Ülkü Özcan ise şunları kaydetti. “Türk Prysmian Kablo olarak, yeni marka kimliğimizle sektörümüzün hızla değişen dinamiklerine liderlik etmeyi hedefliyor, elektrifikasyon ve dijitalleşmenin sınırlarını zorlayan ürünlerimizle dünyanın her köşesine yeşil enerji ve sürdürülebilirlik vizyonumuzu yansıtmayı amaçlıyoruz. Yeni logo ve marka kimliğimiz, şirketimizin tutkulu bir şekilde benimsediği sürdürülebilirlik ilkelerini vurguluyor. Şirket olarak, temiz enerji, sıfır karbon emisyonu ve dijital dönüşümün öncüsü olmayı sürdüreceğiz ve yeni marka kimliğimizle bu hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz.”