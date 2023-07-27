Roketsan, ihracatını 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde gerçekleştirilen fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

Fuarda yerini alan Roketsan, ilk kez sergilediği UMTAS GM, MAM-L IIR, MAM-T IIR, SİPER, İHA-230, Mobil Hava Savunma Sistemi ve KMC-U ürünleriyle Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'23'te yerini aldı.

Roketsan'ın fuarda ilk kez sergilediği ve tanıtımını gerçekleştirdiği ürünleri yerli ve yabancı ziyaretçilerden ve şirketlerden yoğun ilgi görürken fuarda Roketsan'ın 7 ürünü ilk kez sergileniyor.

"Fuara ilgi ve katılım seviyesi çok yüksek"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, IDEF'23'te yaptığı açıklamada, IDEF'in Türk savunma sanayiinin ürünlerini uluslararası müşterileri ile buluşturmak için çok önemli bir aktivite olduğunu belirterek, "Fuara ilgi ve bu yılki katılım seviyesi çok yüksek. Bizim açımızdan çok sevindirici bir gelişme." diye konuştu.

Roketsan olarak Türk savunma sanayisinin geliştirdiği en üst seviye ürünleri burada tanıttıklarını dile getiren İkinci, sözlerini şöyle sürdürdü: "7 tane yeni ürünümüzü IDEF Fuarı'nda görücüye çıkardık. Bundan sonraki aşamalarda da bunların ihracata dönerek mutlaka ülkemize bir şekilde katma değer sağlayacak aşamaya gelmesine gayret gösteriyoruz. Bu bağlantıların kurulması, uluslararası müşteriler ile Türk savunma sanayisinin bir araya gelmesi için IDEF en önemli fuarlarımızdan birisi. Katılım açısından da bizim için çok sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz."

"Yeni sözleşmelerin ön görüşmelerini yapıyoruz"

Murat İkinci, fuarda en fazla ilgiyi "insansız hava araçlarında kullanılan akıllı mühimmatlarının" çektiğini belirterek, bu yıl ilk kez UMTAS GM, MAM-L IIR, MAM-T IIR, SİPER, İHA-230, Mobil Hava Savunma Sistemi ve KMC-U ürünlerini IDEF'23'te sergilediklerini söyledi.

Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi UMTAS'ın 50 kilometre menzile kadar genişletişmiş versiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını anlatan İkinci, "Bu ürünümüz de çok ilgi çekiyor. Bunun yanı sıra Roketsan'ın hava savunma ürünleri, tanksavar ürünleri, gemisavar ürünleri, Atmaca ve Çakır füzeleri, İHA mühimmatları gibi çok geniş bir ürün ağına sahibiz. Bu ürünlerimizi hem ziyaretçilerimiz hem de uluslararası müşterilerimiz ile bir araya getirmeye gayret gösteriyoruz."

İkinci, fuarda Roketsan'a ve Roketsan'ın ürünlerine uluslararası ilginin yüksek olduğunu kaydederek, yeni sözleşmeler olduğunu ve şu anda bunların ön görüşmelerini yaptıklarını anlattı.

İkinci, "Çok kısa zamanda bunları ihracat başarısı olarak göreceğiz. Roketsan, şu anda ihracat konusunda çok hızlı yükselen bir ivmeye sahip. 2022 sonunda yüzde 35'e ulaşan bir ihracat düzeyimiz var. Bu yıl sonunda bunu yüzde 50 seviyelerine çekip 500 milyon dolarların üzerinde bir ihracat seviyesine ulaşmayı temenni ediyoruz." diye konuştu.

"Dünyanın her yerinden ürünlerimize ilgi var"

İkinci, genelde hangi ülkelerden ilgi olduğuna yönelik soru üzerine, şu açıklamalarda bulundu: "Dünyanın her yerinden ürünlerimize ilgi var. Hava savunma ürünleri, İHA'larımızda kullanılan akıllı mühimmatlarımız, tanksavarlarımız. Bunların hepsi potansiyeli yüksek olan ürünler ve ihraç ediyoruz. Dünyanın her tarafından müşterilerimiz var. En doğudan en batıya kadar bütün ülkelere neredeyse bu konuda hizmet sağlıyoruz. Bunun içerisinde Avrupa pazarı da dahil olmak üzere."

İkinci, hava savunma sistemleri ve İHA'larda kullanılan mühimmatlar ve tanksavarların ilgi gördüğünü söyledi. Fuardaki faaliyetleri kapsamında bugün iş birliklerini taçlandıracak 3 güzel anlaşmaya imza attıklarını dile getiren İkinci, ASELSAN ile KMC-U ve uzun menzilli seyir füzesi Atmaca ile ilgili anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Asfalt ile askeri fabrikalarda üretilen Onur-1 tapalarının Roketsan'ın ihracatına katkı sunması için imza attıklarını aktaran İkinci, şunları kaydetti: "Sektörde bu iş birlikteliği ve sinerjiyle beraber bunun ihracat konusunda da çok ciddi bir başarıya destek vereceğini umut ediyoruz. Bizim bu konudaki iş ortaklarımız aslında yaşanan bugün imza atmış olduğumuz, ağır şartlar başta olmak üzere Savunma sanayinde yer alan yeni bir ufaklık şirketlerle iş birliklerimizi artırmaya gayret gösteriyoruz."