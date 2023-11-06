SASA’nın PTA tesisinde üretim, 2024’ün ikinci yarısında

SASA'nın internet sayfasında güncellediği bilgilere göre, PTA Üretim Tesisi yatırımında üretimin 2024 yılının ikinci yarısında başlaması öngörülüyor.

Açıklamada, “Projenin tamamlanmasına ilişkin sorumluluk İspanyol Técnicas Reunidas firmasına aittir. Bununla birlikte Şirketimiz, ülkemize ve ekonomimize üretim, istihdam, ihracat ve dış denge başta olmak üzere her anlamda çok ciddi katkı sağlayacak olan bu projenin en kısa sürede devreye alınması için her zaman olduğu gibi en yüksek gayreti göstermekte ve çalışmalarını büyük bir özveriyle devam ettirmektedir. Elimizdeki en güncel bilgiye göre üretimin 2024 yılının ikinci yarısında başlaması öngörülmektedir.” denildi.

Tesisin yardımcı ünitelerinden yangın suyu sisteminin, Eylül 2023 itibarıyla, soğutma kulesi, hava ünitesi ile azot üretim ve sıvı depolama ünitesinin, Ekim 2023 itibarıyla tamamlandığı belirtildi. Projenin tamamlanmasıyla FAVÖK katkısının 200-250 milyon USD /yıl olacağı öngörülüyor.

Tesisin tamamlanmasıyla beklenen katkılar şu şekilde sıralandı:

"-SASA’nın Adana Seyhan’da yapılan yatırımlarının devreye girmesiyle PTA ihtiyacının 1.750.000 ton/yıl olması beklenmektedir.

Dolayısıyla PTA üretiminin tamamının şirketin kendi polyester üretimi için tüketilmesi hedeflenmektedir.

- Devam eden yatırımların devreye alınmasına kadar geçen süreçte, ihtiyaç fazlası PTA’nın satışı söz konusu olabilecektir.

- Yüzde 11 maliyet avantajı (PTA-PX arasındaki spread ve PTA ile PX navlun maliyetleri arasındaki farktan kaynaklı)

- İstihdam katkısı

*PTA Üretim Tesisi inşaat aşamasında çalışan personel: 6.000-6.500 kişi

*İşletme aşamasında çalışacak personel: 430 kişi

*Hali hazırda çalışmaya başlayan işletme personeli: 230 kişi

- Üretim sırasında ekzotermik reaksiyonla ortaya çıkan atık gazdan (off-gaz) faydalanarak tesisin ihtiyacı olan 1.360.785 GJ elektrik üretilecektir. Tesisin tüm elektrik ihtiyacı bu şekilde dışa bağımlı kalmadan kendi sistemleri ile karşılanmış olacaktır.

- Invista teknolojisi sayesinde atık gazdan enerji üretimi ile konvansiyonel PTA tesislerine kıyasla yüzde 65 daha az sera gazı emisyonu salımı gerçekleşecektir. "