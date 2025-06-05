KKM hesaplarında sınırlı düşüş

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 584,7 milyar TL'den 576,2 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 18 trilyon 655,9 milyar TL'den 18 trilyon 898,5 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 22 trilyon 18,5 milyar TL'den 22 trilyon 95,6 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 286,9 milyar TL'den 2 trilyon 312,7 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 2 trilyon 105,1 milyar TL'den 2 trilyon 180,6 milyar TL'ye çıktı

Takipteki alacaklar ise 400,8 milyar TL'den 407,4 milyar TL'ye geldi.

Veriler 30 Mayıs ile biten haftayı kapsıyor.