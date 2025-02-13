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Siemens Enerji, Türkiye ve İspanya'da personel çıkaracak

Siemens Enerji'nin bir sözcüsü, grubun zarar eden rüzgâr türbini işletmesi Siemens Gamesa'da maliyetleri azaltmaya çalışması nedeniyle Türkiye ve İspanya'da personel çıkaracağını söyledi.

Haber Merkezi
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Siemens Enerji, Türkiye ve İspanya'da personel çıkaracak
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Alman enerji ekipmanları üreticisi İspanya'da 130 çalışanı ve Türkiye'deki bir araştırma-geliştirme tesisinde 100 çalışandan yaklaşık 60'ını işten çıkarmayı planlıyor. Investing'de yer alan habere göre, konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi, bu hamlenin, sayıları binleri bulabilecek ve halen müzakere edilmekte olan potansiyel işten çıkarmaların öncesinde geldiğini söyledi.

Şirket yaptığı açıklamada, Almanya ve İspanya'daki çalışan temsilcileriyle anlaşmaya vardığını ve Gamesa'nın entegrasyonundan hedeflenen maliyet tasarruflarını sağlama yolunda ilerlediğini söyledi. Şirket bu anlaşmaların ayrıntılarını belirtmedi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Siemens Enerji, Gamesa için kara rüzgârında kapasite azaltımını da içeren bir yeniden yapılandırmanın ana hatlarını çizmiş ve rakam vermeksizin bunun iş kayıplarına yol açacağını söylemişti.

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