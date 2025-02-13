Alarko Holding Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidi

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, LinkedIn platformu üzerinden kendisine "Seninle birlikte tüm dünyayı ateşe veririm" şeklinde mesajlar gönderen Ahmet Furkan B. tarafından tehdit edildi.

Bu tehditlerin ardından Ahmet Furkan B., Beşiktaş'ta bulunan Alarko Holding binasına aracıyla girmeye çalışırken güvenlik engeline takıldı. Sözcü'nün aktardığına göre, olay yerine müdahale eden polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, mahkemeye çıkarılmasına rağmen serbest bırakıldı ve tehditlerine devam etti.

Yaşananlar sonrası İzzet Garih'in avukatı, "Müvekkilimin babası da benzer bir suikast sonucu öldürüldü. Şüpheli hakkında dava açılmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz" açıklamasında bulunarak, öldürülme korkusunun en üst seviyeye ulaştığını belirtti.