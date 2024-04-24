SK Hynix, 3,86 milyar dolar yatırımla yeni fabrika kuruyor

Güney Koreli SK Hynix, yeni fabrika yatırımına hazırlanıyor. Şirket, yaptığı açıklama ile Güney Kore'de dram yonga üretimine yönelik yeni bir yonga fabrikası kurmak üzere 5,3 trilyon won (3,86 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Açıklamaya göre, M15X adı verilen çip fabrikasının inşaatının bu ayın sonunda başlaması ve Kasım 2025’e kadar da seri üretime geçilmesi hedefleniyor.

Ekipman yatırımlarında planlanan kademeli artış da dahil olmak üzere, yeni üretim üssüne yapılacak toplam yatırımın uzun vadede 20 trilyon wonu geçmesi bekleniyor.