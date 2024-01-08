Solaksubaşı, kadın istihdamını artırmaya odaklandı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Kuruluşunun 60. yılını kutlamaya hazırlanan ve Good Year Lastikleri’nin bayiliğini aldığı 1964 yılından bu yana ticari lastikler konusunda uzmanlaşan Solaksubaşı Otomotiv, bünyesindeki kadın istihdamını artırmak adına da çalışmalarına hız verdi. Ticari lastiklerin yanı sıra yurt içi kara nakliye ve depolama faaliyetleri konusunda da hizmet sunan Solaksubaşı merkezinde başlattığı kadın istihdamı hamlesini depolarına da taşıdı. İş hayatındaki cinsiyet eşitsizliğine karşı koyacak becerileri geliştirmek amacıyla kadın sorunlarına ilişkin eğitim vermek ve farkındalığı artırmak gerektiğini belirten Solaksubaşı İnsan Kaynakları Uzmanı Nazlı Türkdönmez, “Kadın istihdamındaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmak adına daha fazla kadını çalışmaya teşvik edebilmemiz gerekiyor. Kariyerin başındaki genç kadınlar, kadınları liderlik pozisyonlarında göremezlerse kariyerleri için eşitlikçi bir yol izleyemez. Ayrıca kadınların mesleki gelişiminin de desteklenmesi gerekiyor. Sunulacak mesleki gelişim fırsatları, kariyerlerinin büyümesine yardımcı olacaktır. Ücret eşitsizliği gibi toplumsal cinsiyet sorunlarının daha aza indirilmesine yönelik eşitlik denetimleri gerçekleştirilmeli, eşitliğin değerini yansıtan ödül yapıları ve eğitimler sunulmalıdır” dedi.

“Eşit işe eşit ücret politikamız var”

İçinde bulundukları sektörün güç gerektirdiği izlemi ile erkek ağırlıkta olduğunu anımsatan Türkdönmez, “Biz de kadınları istihdam etmekte ya da kadın personel bulma konusunda zorluk çekmekteyiz. Beyaz yaka personeli olarak kadın çalışanlarımız çoğunlukta olsa da gerek nakliye gerekse de antrepoculuk tarafında kadın çalışan istihdamını arttırmak için iş bulma kanallarını sıklıkla kullanıyoruz. Kadın personel sayısını artırmayı şu anda şirket politikalarında öncelikli sıraya aldık. Nakliye sektöründe şoför, antrepoculuk sektöründe sapancı, vinç operatörü ve vardiya amiri personel olarak kadınların işgücündeki yerini arttırmak bizim için önemli. Borusan Birleşik Boru Fabrikalarına nakliye, depo ve elleçleme hizmeti verdiğimiz 12.500 metrekare kapalı depomuzda şu anda 1 vardiya amiri, 1 vinç operatörü, 3 kontrolör kadın personel istihdam etmekteyiz. Şirketimizde kadın personellerimizin duyduğu aidiyet duygusundan ve işine verdiği özeninden çok memnun ve mutluyuz. Aynı zamanda şirketimiz meslek grubu ayırt etmeksizin eşit işlerde çalışan tüm kadın personelimizi erkek personelden ayırmadan eşit işe eşit ücret politikasını uyguluyor” diye konuştu.

“Kurumsal ilerlemelerini destekliyoruz”

Kadınların erkeklerle aynı eğitim ve iş fırsatlarına sahip olduklarında katıldıkları her organizasyonu geliştirebileceğine vurgu yapan Türkdönmez, “Bugün kadınların üst düzey liderlik pozisyonlarında olduğu büyük şirketler incelendiğinde iyi performans gösterdiğini görebiliriz. Açıklık, empati ve esneklik kültürünü geliştirmek herkesin işyerinde rahat hissetmesini sağlayabilir ve bu konudaki engelleri azaltabilir. Pek çok yerde yetki ve kaynak eksikliği nedeniyle bu durumla karşı karşıya kalınıyor.

Bundan dolayı çalışmalar yapılmalı iş dünyası bu alanda sosyal sorumluluk projelerine daha fazla destek vermeli. Solaksubaşı olarak kadınlarımıza en fazla faydayı sunabilecekleri ve kurumsal ilerlemelerini destekleyecek fırsatları sunuyoruz. Kadınların mesleki başarısını sağlamaya yardımcı olmak için mentörlük programlarının kullanımı, uygulanması ve insan kaynaklarının geliştirilmesi adına bizlerde şirketimizde bu hususları hayata geçiriyoruz” dedi.