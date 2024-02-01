SSB’den 4 savunma sanayi şirketi ile sözleşme değişikliği
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN, STM, HAVELSAN ve ASFAT arasında sözleşme değişikliğine gidildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile STM, ASELSAN, HAVELSAN ve ASFAT arasında denizaltı modernizasyonuna yönelik sistem tedariki kapsamında sözleşme değişikliği imzalandı.
ASELSAN, sözleşme değişikliğine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.
Açıklamada, "SSB ile STM, ASELSAN, HAVELSAN ve ASFAT arasında denizaltı modernizasyonuna yönelik sistem tedariki kapsamında ASELSAN payı 30 milyon 524 bin avro tutarında sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2026-2030 yıllarında gerçekleşecektir." ifadelerine yer verildi.