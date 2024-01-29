Sukkar Şeker’den son üç yılın üretim rekoru

Albayrak Grubu tarafından 2018 yılında devralınan Sukkar Şeker, bu yıl ki pancar hasadını tamamladı. 1956 yılında hizmete alınan, Sukkat Şeker, Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları’nda Mayıs 2019’dan bu yana Sukkar Şeker markasıyla üretim yapıyor.

Gerçekleştirdiği proje ve modernizasyon hamleleriyle kuruluşundan bu yana 600 milyon TL yatırımla üretimde önemli çalışmalara imza atan Sukkar Şeker, Erzurum ve Erzincan Şeker fabrikalarında 2023-2024 kristal şeker üretim döneminde toplamda 585 bin 500 ton şeker pancarı işledi ve 90 bin 623 ton kristal şeker üretimi yaparak 87 bin ton hedefini aştı.

2020 yılında 90 bin 762 ton kristal şeker üretimi yaparak tüm zamanların rekorunu kıran Sukkar Şeker, son üç yılın en yüksek şeker üretimini yaparak üretimde yüksek rekolteye ulaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Şeker pancarı tarımında verim ve kalite açısından dünya standartlarını takip ederek şeker üretimi teknolojisinde önemli bir konumda bulunan Sukkar Şeker, ilerleyen dönemde ihracat oranlarını artırarak ülkeye önemli bir döviz girdisi sağlamayı hedefliyor.