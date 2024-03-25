Sunvital Enerji 200. GES projesinin ön kabulünü aldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Sektörde 10 yılı aşkın tecrübesi olan Sunvital Enerji, güneş enerjisi sektöründe önemli bir dönüm noktasına ulaştı ve 200. güneş enerji santrali (GES) projesinin ön kabulünü tamamladı. 2023 yılının Türkiye açısından kolay geçmediğini vurgulan Sunvital Enerji Kurucu Ortağı Murat Kılıç, “Öncelikle büyük bir doğal afet ile karşılaştık, ardından seçim süreci derken sektörümüz finansal açıdan kolay bir sene geçirmedi. Bu beklemediğimiz kötü senaryoda Sunvital Enerji olarak hayata geçirilen projelerde %30 oranında artış göstererek büyümeye devam ettik. 2024 özelinde ise gerek finansal maliyetlerin karşılanması, gerek enerji fiyatlarının düşmesi, gerekse küresel çapta hareketlilik suyun rengini bulanıklaştırıyor. 3. çeyrekten sonra ticari faaliyetlerin biraz daha rahatlayacağı bir sene olacağını tahmin etmekle beraber en azından 2023 senesindeki büyüme oranımızın devamlılığını hedefliyoruz. Ayrıca bu yıl 200. GES projemizin ön kabulünü yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje, firmamız için sektörde önemli bir dönüm noktası. Bugüne kadar 200 projeye imza atarak güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşmasına katkıda bulunmamızın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 10 yılı aşkın sektör tecrübemiz, uzman ekibimiz ve geniş referans ağımız ile en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz” dedi.