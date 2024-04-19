Tat Gıda, sos ve hazır yemeğe 10 milyon euro yatıracak

Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysel Memiş, Tat Gıda’nın yeni iş stratejisi ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Memiş, iki markanın ürün gamlarıyla birbirini tamamlayan, iç ve dış pazarlardaki gücünü katlayan bir sinerjiye ulaşacaklarını söyledi.

Memiş, “Tat Gıda ve Tat Bakliyat olarak her eve giren ve çok tüketilen önemli sayıda gıda ürününü biz sağlıyor hale geldik. Türkiye pazarındaki gücümüzü birleştirdik, katladık. Önümüzdeki dönemde Tat Bakliyat’ın bulunduğu uluslararası pazarlarda Tat Gıda’yı da yaygınlaştıracağız. Böylece Tat’ın dünyaya olan satışını artıracak ve ülkemizin bayrağını küresel pazarlarda gururla dalgalandıracağız.” dedi.

Yeni dönemin Tat markasının büyüme adımlarını güçlendireceğine ve şirketin gelecekteki başarılarına hız kazandıracağına inandıklarını belirten Memiş, şunları söyledi: “2024 yılında yurt içi ve yurt dışı pazarlarında güçlü büyümemize ek olarak, ev dışı tüketiminde de büyümeyi hedefliyoruz. Yeni yapımızın getireceği ivmeyle birlikte hazır yemek ve sos kategorisi gibi yenilikçi ürün segmentlerindeki varlığımızı genişleteceğiz. Sektörümüze yaptığımız yatırımları aynı zamanda ülkemizin ekonomisine değer katmak için bir vesile olarak görüyoruz.”

“Güçlü ürün gamımıza yenilikçi ürünler ekleyeceğiz”

“Salça ve bakliyat ürünlerimizden gelen köklü ve güvenilir marka algımızı, hazır yemek ve sos gibi katma değerli ürünlerde yapacağımız vizyoner ataklarla destekleyerek, komple bir gıda markası haline gelmeyi hedefliyoruz” diyen Memiş, “Bu bize yeni müşteriler kazandıracağı gibi, mevcut müşterilerdeki marka tercih ve bağlılığımızı da daha iyi noktaya taşıyacak. Tat Gıda bölgesel olarak Batı ve sahil illerinde, Tat Bakliyat ise Doğu, Güney ve İç Anadolu’da daha güçlü konumda. İki şirketin aynı çatı altında yer almasıyla birlikte Türkiye pazarında yaygın bir penetrasyona ve kanal gücüne ulaşıyoruz. Tüketiciler, Tat markalı salça, soslar ve hazır yemek ürünlerimizi severek ve güvenerek tercih ediyor. Tüketicinin değişen beslenme, lezzet ve ambalaj tercihleri doğrultusunda yeni ürünler hayata geçirerek, yeni trend soslarda ve hazır yemekte tüketicinin taleplerini inovatif ürünlerle karşılayacağız.” şeklinde konuştu.

“Yeni nesil ve ileri teknolojili hat yatırımlarını hızla devreye alıyoruz”

Yeni ürünlerle birlikte yeni hat yatırımlarının da artarak devam edeceğini belirten Memiş, katma değerli ürünlerde büyümeye ağırlık vereceklerinin altını çizdi. “Karlılığı arttırmak, soslar ve hazır yemek kategorilerinde büyümek için gaza bastık” diyen Memiş, şu bilgileri verdi: “Yatırımlarımız kesintisiz şekilde sürüyor. Hazır Yemek’te yeni nesil ileri teknoloji yatırımlarıyla, ürünlerimizin hem lezzet ve kalitesini hem de üretim kapasitesini arttırmaya yönelik makine yatırımının kararını aldık. Bu yatırımlar ile hazır yemek üretim kapasitesini 180 bin adet/günden 230 bin adet/güne yükseltmeyi planlıyoruz. İkinci odak alanımız olan sos tarafı için 75 milyon adet/yıl pet şişe (sos) kapasitemizi 120 milyon adet/yıla çıkartmayı hedefliyoruz. Ek olarak, yeni bir hat yatırımıyla da tüketicinin talebinin yüksek olduğu yeni trend lezzetlendiricilere de yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda yıla yaygın sürekli üretimi de destekleyecek sos ve hazır yemek kategorilerine 2025 yılının ilk yarısına kadar toplam yaklaşık 10 milyon euro yatırım yapmayı planlıyoruz.

“İhracatımızı arttıracağız”

Hedefleri konusunda da bilgi veren Veysel Memiş, Tat Bakliyat’ın ihracat ağırlıklı çalıştığını, aynı şekilde Tat Gıda’nın ihracat oranını da arttıracaklarını söyleyerek, “Tat Bakliyat, halen dünyada 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Bu global müşteri ağı, Tat Gıda’nın ihracatını daha üst seviyeye taşımak için hazır bir potansiyel konumundadır” dedi.

Önümüzdeki dönemde ürün satış döngüsü ve nakit akış hızına öncelik vereceklerini, bunun karlılıkta olduğu kadar rekabette de avantaj getireceğini ifade eden Memiş, şu bilgileri verdi: “Tat Bakliyat’ın ticaret hızını merkezimize alacağız. Operasyonel verimlilik odağımız maksimum seviyede olacak. Hammadde temini, satın alma, depolama, lojistik, nakliye gibi kalemlerde merkezi yönetim ile daha avantajlı olacağız. Bunun için Tat Gıda üretim ve depolama tesislerinde Mart ayında onay verdiğimiz ilk yatırımlar ile gerekli altyapı düzenlemelerine başladık.”

“Global yardım kuruluşlarının en büyük tedarikçilerinden biriyiz”

Tat Bakliyat’ın satış gücünü Tat Gıda için de kullanacaklarını ifade eden Memiş, “Yardım kuruluşlarına yapılan toplu satışları Tat Gıda için de en iyi şekilde değerlendireceğiz. Tat Bakliyat olarak 2000’den beri UN World Food Programme’ın (WFP) en büyük tedarikçilerinden biriyiz. Bu kapsamda Tat Gıda, açıklama yaptığımız üzere, 2 milyon USD seviyesindeki ilk sevkiyatını tamamladı. Uluslararası yardım kuruluşları ile ihracat ve toplu satış bağlantılarımızı genişletecek yeni tedarikçi anlaşmaları imzalamak üzere hızla çalışıyoruz” dedi.